Με ιδιαίτερη επιτυχία και συγκινητική ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε η πασχαλινή συναυλία της Χορωδίας «Cantelena» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών το περασμένο Σάββατο 4/4/2026. Ο επιβλητικός χώρος του Μουσείου ήταν κατάμεστος, με έναν τόσο μεγάλο χώρο να μοιάζει μικρός μπροστά στην αθρόα προσέλευση και το θερμό ενδιαφέρον του κοινού, αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

Η μοναδική ατμόσφαιρα του Μουσείου ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο την αρμονική σύνδεση της τέχνης με την ιστορία και τη διαχρονική πορεία του πολιτισμού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και βαθιάς πνευματικότητας.

Οι χορωδίες της Cantelena καθήλωσαν το κοινό με ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από το πνεύμα των ημερών. Στο πρώτο μέρος, οι παιδικές φωνές μετέφεραν προσευχές αγνές, γεμάτες εμπιστοσύνη και αγάπη. Στη συνέχεια, η γυναικεία χορωδία ανέδειξε μέσα από το ρεπερτόριό της τη δύναμη της μητρικής αγάπης και την ανθρώπινη αναζήτηση του Θείου. Η συναυλία ολοκληρώθηκε με ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας, εισάγοντας το κοινό με κατάνυξη στο κλίμα των Άγιων Ημερών.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και διδασκαλία είχε η μαέστρος Ελένη Παπαδοπούλου-Αραβαντινού, ενώ συμμετείχαν οι μουσικοί: Μαρίνα Μυλωνά (πιάνο), Αλεξάνδρα Κοσμά (φλάουτο) και Γαβριήλ Καμάρης (βιολοντσέλο), συμβάλλοντας καθοριστικά στην υψηλή ποιότητα της εκτέλεσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνδιοργάνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και με ιδιαίτερη χαρά στην υλοποίηση της συναυλίας.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Δρ. Ερωφίλη - Ίρις Κόλλια, καθώς και προς τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Χαράλαμπο Μπονάνο, για την πολύτιμη συμβολή και υποστήριξή τους.

Η Χορωδία Cantelena ευχαριστεί θερμά το κοινό για την παρουσία και τη συγκινητική ανταπόκρισή του, που ανέδειξαν τη βραδιά σε μια ουσιαστική εμπειρία τέχνης και πνευματικότητας.