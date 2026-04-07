Kαμία προσευχή στο Κόκκινο Φαράγγι

Το προηγούμενο μυθιστόρημα του Γιάννη Νικολούδη «Άδειος τόπος» πέρα από τις βραβεύσεις και την αναγνώριση, μίλαγε για το θέμα της ιθαγένειας με έναν τρόπο αφτιασίδωτο, καίριο και ρεαλιστικό. Τίποτα όμως δεν σε προετοιμάζει για το σκοτάδι και την καταβύθιση στο «Κόκκινο Φαράγγι».

Στη νουβέλα πρωταγωνιστές είναι τρεις έφηβοι που χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά ονόματα των άβατάρ τους και ανακαλύπτουν ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, μέσα στην πυκνή βλάστηση που θυμίζει κάτι σαν τις καρύδες και τα μπαμπού του «Αποκάλυψη τώρα» και ένας άνδρας με λαβωματιές από τον πόλεμο της μνήμης που γυρνά στον τόπο που γεννήθηκε. Οι ιστορίες τους διασταυρώνονται και τα ντόμινο που ζυγίζουν οκάδες πέφτουν πάνω τους. Μίλησα με τον συγγραφέα για την αδυναμία καλουπώματος της βίας, την αντανάκλαση της ανθρώπινης σκληρότητα ς πάνω στα βράχια και την περιπετειώδη παιδική ηλικία.

Η πρώτη μου αντίδραση μόλις τέλειωσα το διάβασμα της νουβέλας , ήταν να γράψω στις σημειώσεις του κινητού τη φράση «Θεαματικά ανάλγητο». Το δέχεσαι ως κύδο; Γνωρίζεις πως έγραψες ένα «ζόρικο» βιβλίο;

Καταλαβαίνω τι εννοείτε και το αποδέχομαι. Αναπόφευκτα μου γεννιούνται οι ακόλουθες σκέψεις. Η βία με όλα της τα παρακλάδια και τις εκφάνσεις είναι ένα πολύ εύκολα προσβάσιμο θέαμα – σε πρώτο επίπεδο είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με αυτήν ώστε δεν μας αγγίζει πραγματικά. Όλο αυτό το υλικό εσωτερικεύεται και συσσωρεύεται και μακροπρόθεσμα μπορεί να δράσει σαν δηλητήριο μέσα μας. Στο Κόκκινο φαράγγι συμβαίνουν άσχημα και βίαια πράγματα – δεν εθελοτυφλώ ως προς αυτό. Αν αυτή η βία ίσως ξεβολεύει άμεσα τον αναγνώστη το αποδίδω στον απρόσμενο τρόπο που παρουσιάζεται και ότι έχει την μορφή μιας κεκτημένης ταχύτητας. Επιπλέον η βία αυτή ξεσπάει επί δικαίων και αδίκων και οι δρώντες – θύματα ή θύτες ή και τα δύο, ή τίποτα από τα δυο – αγνοούν το πλαίσιο της. Αυτό της προσδίδει κάτι τραγικό. Αλλά νομίζω ότι αυτό λίγο πολύ συμβαίνει και στην πραγματικότητα, όσο και αν οι άνθρωποι προσπαθούν να εκλογικεύσουν τα φαινόμενα αυτά. Και κατά τη γνώμη μου αυτή η αδυναμία μας να την βάλουμε σε ένα καλούπι κάνει την βία περισσότερο τρομακτική.

Ο χώρος που διαδραματίζεται η ιστορία σου βρίσκεται σε ένα γεωγραφικό και χρονικό μάελστρομ που ξεκινά από ιερογλυφικά σε σπηλιές και φτάνει σε παιδιά με ονόματα άβαταρ. Τι επεδίωξες με αυτό τον χωροχρονικό ιστό;

Αυτή η πλευρά του βιβλίου ήταν η πλέον ερεθιστική για μένα. Ο άνθρωπος από την απαρχή του πολιτισμού – είτε αυτό το μασκάρευε με παγανιστικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά, είτε όχι – προσπαθούσε να φανταστεί τον εαυτό του. Να τον παρουσιάσει ξανά και ξανά, να τον εξιδανικεύσει ή και να τον μειώσει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, να δώσει στην ακατέργαστη φύση του μια μορφή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και όρια. Με άλλα λόγια, να αφηγηθεί την ίδια του την ύπαρξη. Από τον άνθρωπο των σπηλαίων που παρουσιαζόταν ως κυνηγός στις πρώτες τραχιές απεικονίσεις του πάνω στον βράχο, ως τις ευέλικτες εικονικές προσωπικότητες του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου – θεωρώ ότι η ουσία είναι ίδια. Κάτι σαν μια ανθρωπολογική σταθερά. Φυσικά στη σημερινή περίπλοκη εποχή μας αυτό λαμβάνει πιο σύνθετες και ρευστές εκδηλώσεις.