Πολυφωνική Πάτρας: Ο απόηχος των παραστάσεων «Η πρώτη συχνότητα μας ενώνει»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν 1,3 και 5 Απριλίου, στις «Γραμμές Τέχνης», οι τρείς παραστάσεις της παραγωγής: «Η πρώτη συχνότητα μας ενώνει», με το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», σε κείμενα της Αθηνάς Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου και στο μικρόφωνο του ραδιοφώνου, τη δημοσιογράφο Ελευθερία Στεργιοπούλου, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πολυφωνική και συνεχίζει:

Μέσα σε μόλις 25 ημέρες, η Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου, ξεκινώντας από το μηδέν και ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Ελευθερίας Στεργιοπούλου, κατόρθωσε μαζί με μέλη του ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, να ενώσει σκηνή και κοινό σε ένα. Από την άλλη πλευρά, η Ελευθερία Στεργιοπούλου, συντόνισε με πάθος τους θεατές στη συχνότητα του ραδιοφώνου, που με τόση αφοσίωση υπηρετεί καθημερινά.

Τα ευρηματικά κείμενα, εμπνευσμένα από όλο το φάσμα της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας, ανέδειξαν τη δύναμη του ραδιοφώνου: να προβληματίζει, να συγκινεί και να ενώνει.

Οι θεατές έτσι, έγιναν ακροατές μιας ζωντανής ραδιοφωνικής εκπομπής, με καυστικό και έξυπνο χιούμορ, με τρυφερότητα, ευαισθησία, νοσταλγία και υπέροχα τραγούδια, αφιερωμένα σε όλες και σε όλους.

Πολύ ξεχωριστή στιγμή, ήταν η συμμετοχή της σπουδαίας

Γιοβάννας, που δόνησε την αίθουσα με τη θεία φωνή της. Ο βετεράνος μουσικός Κωστής Παναγόπουλος, πρόσθεσε εκείνη τη μουσική ευαισθησία, που δένει τα πάντα. Παράλληλα ένα μικρό μέρος από τη μεγάλη συλλογή ραδιοφώνων του Γιάννη Λύρα, υποδέχθηκε το κοινό στο φουαγιέ του θεάτρου, σαν μια γέφυρα του χθες με το σήμερα, ενώ στην παράσταση της Κυριακής μεταξύ άλλων, παρέστη και ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Συνδιοργάνωση1ης παράστασης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Κείμενα-Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου

Στο Μικρόφωνο: Ελευθερία Στεργιοπούλου

Στους Ήχους: ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ»

Μουσική επιμέλεια: Ελευθερία Στεργιοπούλου, Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου, Κωστής Παναγόπουλος

Επί σκηνής: Κρίστη Δούβρη, Γεωργία Καλογεροπούλου, Ευαγγελία Κόρδα, Αγγελική Λινάρδου, Χρύσα Μανουσίου, Μαρία Ματσαμάκη, Ιάσονας Πανέτας Φελούρης, Βασιλική Σιατερλή.

Τα τραγούδια ερμηνεύτηκαν από τον μουσικό και κιθαρίστα, Κωστή Παναγόπουλο, από κοινού με τις μελωδικές φωνές της Βασιλικής Σιατερλή και του Σπύρου Πλακογιαννάκη.

Βοηθός Θεατρικού Εργαστηρίου Πολυφωνικής: Ιωάννα Ξάνθη

Ακροάτριες από το κοινό: Ευτυχία Λαμπροπούλου, Γεωργία Λευτεριώτου

