Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός, Πάρη Λεβέντη

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Μετά από προσπάθεια και διασταυρώσεις πολλών ημερών ήρθε το θλιβερό νέο. Η παλιά πρωταγωνίστρια και σταρ των καλλιστείων Πάρη Λεβέντη που συχνά μίλαγα μαζί της στο fb και ζούσε με άλλο όνομα στην Αγγλία έφυγε από κοντά μας τον Νοέμβριο . Γλυκιά μου κυρία καλό ταξίδι».

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι, ύστερα από πολυήμερες προσπάθειες και διασταυρώσεις πληροφοριών, ενημερώθηκε πως η παλιά πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία με άλλο όνομα, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, σε ηλικία 89 ετών.

Την είδηση του θανάτου της ηθοποιού Πάρης Λεβέντη έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τα social media, προκαλώντας συγκίνηση στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η Πάρη Λεβέντη γεννήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1936 και έγινε γνωστή αρχικά μέσα από τη συμμετοχή της στα καλλιστεία του 1959. Όπως έχει γίνει γνωστό, πήρε μέρος έπειτα από στοίχημα με την παρέα της και κατάφερε να ξεχωρίσει, φτάνοντας μέχρι την τελική δωδεκάδα.

Την ίδια χρονιά, με το ψευδώνυμο «Καρυάτις», κατέκτησε τον τίτλο «Ελληνίς 1959», ενώ στη συνέχεια σημείωσε διεθνείς διακρίσεις, κερδίζοντας τον τίτλο «Μις Ευρώπη» στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και τον τίτλο «Βασίλισσα της Διεθνούς Ομορφιάς».

Το 1960 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με την ταινία «Η αυγή του θριάμβου», σε σκηνοθεσία Φίλιππου Φυλακτού, ενώ ακολούθησαν συμμετοχές σε ταινίες όπως «Η ζωή μου αρχίζει με σένα» (1961) και «Τέρμα τα δίφραγκα» (1962).

Το 1962 συνεργάστηκε με τον Θανάση Βέγγο στις ταινίες «Ο βασιλιάς της γκάφας» και «Ζήτω η τρέλα», ενώ εμφανίστηκε και στο «Το καλοκαίρι της οργής» με τον Κώστα Κακκαβά. Η τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην ταινία «Υπερήφανοι αετοί».

Το 1968 αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να εγκατασταθεί στο Λονδίνο μαζί με τη μητέρα και την κόρη της, όπου και δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά, ανοίγοντας δύο μπουτίκ γυναικείας μόδας, επιλέγοντας παράλληλα να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.