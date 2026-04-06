Πάτρα: Οι ΣΦήγΚΕΣ θα ψάλλουν και θα απαγγείλουν ύμνους και ποιήματα την Μ. Τρίτη

Οι ΣΦήγΚΕΣ στοχεύοντας στην καθιέρωση ανοικτής στο κοινό της πόλης πολιτιστικής εκδήλωσης στο ύφος και πνεύμα των σεπτών ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας, για τέταρτη συνεχή χρονιά, την Μ.Τριτη 7 Απριλίου στις 20,00 και μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο " Απόλλων", θα ψάλλουν και θα απαγγείλουν ύμνους και ποιήματα εν μέσω κατανυκτικων αποσπασμάτων από γνωστές όπερες.

Ειδικότερα: Θα ψάλλουν το κοντάκιο " Τη Υπερμάχω" από τον Ακάθιστο Ύμνο.

Ο Νίκος Μωρος θα αναγνώσει τον ύμνο της Αγάπης όπως διατυπώθηκε από τον Απόστολο Παύλο στην Α' προς Κορινθίους Επιστολή του, και θα μεταφράσει το άσμα " Va Pensiero" τής όπερας Nabucco τού Verdi.

Η Μαρία Γιαννακοπούλου θα απαγγείλει τον ύμνο " Αι γενεαί πάσαι"..Η Νίκη Ζορμπά θα ψάλλει το άσμα " Αγνή Παρθένε Δέσποινα" που συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος τον 19ο αιώνα.

Η Ιωάννα Χαριτατου θα απαγγείλει τον θρήνο της Παναγίας " Σήμερα μαύρος ουρανός".

Η Αλεξία Καμπούρη θα απαγγείλει αποσπάσματα από το ποίημα του Κωστή Παλαμά " Ασάλευτη ζωή".

Η Μαίρη Αγιωτατου θα απαγγείλει το ποίημα του Κώστα Βάρναλη " Οι πόνοι τής Παναγίας".

Στην εκδήλωση πέραν των ανωτέρω, συμμετέχουν και οι ΣΦήγΚΕΣ, Βικτωρία Αγγελοπούλου, Γιώτα Αναστοπουλου, Χαρά Αντωνοπούλου, Καίτη Γεωργακακη, Μίνα Γιαννακλη, Ελένη Ζουμπουλάκη - Τσιστα, Αλεξία Καμπούρη, Νάντια Καμπούρη, Σπύρος Καραχάλιος, Νικόλ Κούτρα, Ντόλυ Κουτρουμπα, Αφροδίτη Κωνσταντινοπουλου, Χριστίνα Νικολάου, Ρένα Ντεμιρη, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Γωγώ Παπαδοπούλου Τόνια Παππας, Μαντώ Πρεβεζάνου, Άρτεμις Πισκοπακη, Σάντρα Σαββανη, Σια Χαμακου, Νίκη Ζορμπά, Μαίρη Αγιωτατου, Μαρία Γιαννακοπούλου, Αλεξία Καμπούρη, Ιωάννα Χαρίτου και Νίκος Μώρος.