Διοργάνωση Διημερίδας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Για 15η συνεχόμενη χρονιά, το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει τον Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο πλαίσιο της τελικής φάσης του Διαγωνισμού, διοργανώνεται Διημερίδα την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Απριλίου 2026. Η συνεδρία της Παρασκευής έχει γενικό θέμα: «Η Φιλοσοφία στην Εκπαίδευση / 2026» και απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς.

Η συνεδρία του Σαββάτου 4-4 θα εστιάσει στην θεματική του έρωτα, που ήταν και το θέμα του φετινού Διαγωνισμού, με ανακοινώσεις από τη σύγχρονη αλλά και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία.

Θα μιλήσουν οι κκ Σ. Βιρβιδάκης (Τμήμα Ι.Φ.Ε., ΕΚΠΑ), Β. Δημουλά (Τμήμα Φιλολογίας, ΑΠΘ), Μ. Μουζάλα (Τμήμα Φιλοσοφίας, ΠΠ), Σ. Ράγκος (Τμήμα Φιλολογίας, ΠΠ).

Η Διημερίδα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Τμήματος Φιλοσοφίας (ισόγειο Κτηρίου Β) και είναι ανοιχτή για το κοινό. Όποιος/όποια επιθυμεί μπορεί να την παρακολουθήσει εξ αποστάσεως.

Σύνδεσμος παρακολούθησης Zoom:

https://upatras-gr.zoom.us/j/91811994998? pwd=yxV7ezeoG23hFaR13lvdRWsUJUvxJj.1

*Την Κυριακή 5-4 στη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα τελετών "Οδυσσέας Ελύτης" του Πανεπιστημίου Πατρών θα γίνει η τελετή απονομής των βραβείων του 15ου Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου.