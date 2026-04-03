Κυκλοφόρησε η ποιητική σύνθεση "Εμιγκρενιάδα" του Μιχάλη Παπαντωνόπουλου

Η ποιητική συλλογή με τίτλο «Εμιγκρενιάδα» του Μιχάλη Παπαντωνόπουλου μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κοβάλτιο.

Η «Εμιγκρενιάδα» αποτελεί ένα εκρηκτικό ποιητικό σώμα όπου η γλώσσα λειτουργεί ως μέσο αναπαράστασης και μηχανισμός απογύμνωσης της μεταπολιτευτικής και ύστερης νεοφιλελεύθερης πραγματικότητας. Ο αναγνώστης σαν θεατής σε ιστορικό ντοκιμαντέρ συναντά εμπορευματοποιημένα σώματα, πολιτισμικά απολιθώματα και εξουσιαστικά κατάλοιπα. Η γλώσσα αποκαλύπτει το καθεστώς γενικευμένης παρακμής και παραλόγου.

Το σώμα εγγράφει την εκμετάλλευση, την επιθυμία, το ιστορικό τραύμα· αφηγείται την εμπειρία της μετανάστευσης και αποξένωσης, και κατασκευάζει έναν αντι-χώρο όπου η γλώσσα καθίσταται πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο συλλογικό, στο ιερό και στο βέβηλο, αποτυπώνοντας με ωμότητα και ειρωνεία τη βίαιη ρευστότητα της σύγχρονης ελληνικής (και παγκοσμιοποιημένης) εμπειρίας.

*Ο Μιχάλης Παπαντωνόπουλος έχει γεννηθεί το 1980 στην Αθήνα. Ποιήματα, μεταφράσεις και δοκίμιά του έχουν δημοσιευθεί μεταξύ άλλων στα περιοδικά «Βόρεια Βορειοανατολικά», «Straw Dogs», «Μανδραγόρας», «Ποίηση» καθώς και στις εφημερίδες «Η Αυγή» και «Ο Φιλελεύθερος» (Κύπρου).

Απόσπασμα από το βιβλίο:

Κύριε ο φονιάς

με τ’ άστρα των νεκρών

στο παγωμένο μέτωπο

εσύ που μοίρασες την τρέλα

στο κτήνος του λαού

εσύ που γκρέμισες την πόλη

με χέρι τοκογλύφου

φύλαξε τ’ αδέλφια μου από

δάκρυα και αγίους

δώσε το μένος απ’ το αίμα

της μητέρας μου

[άλλο γέννημα δεν έχω]

και μην

πεις πως έσπασα

είμαι ξένος μπροστά σου

όπως κάθε πατέρας.

Α’ έκδοση: Απρίλιος 2026.

Αριθμός σελίδων: 32.