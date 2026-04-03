Ενδιαφέρον το επιστημονικό βιβλίο "Ψηφίδες Διεθνούς Οικονομίας, Γεωπολιτικής και Γεωστρατηγικής"

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο "Ψηφίδες διεθνούς οικονομίας, γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής

Ελλάδα, Τουρκία και παγκόσμια κοινότητα στην σύγχρονη εποχή της διεθνούς οικονομικής, ενεργειακής, κλιματικής και υγειονομικής κρίσης" κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λειμών.

Το βιβλίο των 374 σελίδων έχει γράψει ο Γεώργιος Κ. Κωνσταντινίδης, και εντάσσεται στην κατηγορία: Γεωπολιτική, Διεθνής Οικονομία.

Ο Γεώργιος Κ. Κωνσταντινίδης, οικονομολόγος, διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, εργάζεται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Παρουσίαση

«Το μεγάλο πλεονέκτημα του βιβλίου αυτού είναι η επικαιρότητα και η ευρύτητα της θεματολογίας του. Ειδικότερα οι παγκόσμιες οικονομικογεωπολιτικές εξελίξεις, αναταράξεις και ανακατατάξεις, η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, η ρωσοουκρανική σύγκρουση, η ελληνοτουρκική γεωπολιτική κρίση (Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος, Ανατολική Μεσόγειος), τα ενεργειακά προβλήματα και η κλιματική αλλαγή, θίγονται αντικειμενικά, σφαιρικά και ποικιλότροπα, χωρίς παρωπίδες και ιδεοληψίες.

Αναλύονται θέματα που αφορούν κυρίως την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Η.Π.Α., την Κίνα, τη Ρωσία, καθώς και άλλες μεγάλες δυνάμεις της πολιτικής και οικονομικής διεθνούς σκηνής. Επίσης εξετάζονται οι τρόποι με τονς οποίους αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις στο πλαίσιο της παγκοαμιοποιημένης οικονομίας, σε συνθήκες ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά παράλληλα κλιματικής και υγειονομικής κρίσης» -(Καθηγητής Ιωάννης Θ. Μάζης). Ο Ιωάννης Θ. Μάζης είναι Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.

Το έργο αυτό του Γεωργίου Κ. Κωνσταντινίδη έχει χρησιμότητα για φοιτητές οικονομικών και πολιτικών οπουδών, ερευνητές, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και, γενικά, πνευματικούς ανθρώπους, δημοσιογράφους, διπλωμάτες, πολιτικούς, οικονομολόγους, επιχειρηματίες, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται με την Τουρκία ως σύνολο και ειδικότερα με την οικονομία και την οικονομική της πορεία διαχρονικά και κυρίως τα τελευταία χρόνια. Θα είναι σημαντικό, όμως, και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί, να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να αναζητήσει συμπεράσματα, προτάσεις πολιτικής και λύσεις για τρέχοντα θέματα που ταλανίζουν την ελληνική, την ευρωπαϊκή και γενικότερα τη διεθνή οικονομία, σε περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας.

Η υγειονομική κρίση που έχει ξεσπάσει στις αρχές του 2020 με την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19), δημιουργεί νέα, αχαρτογράφητα δεδομένα στη διεθνή οικονομία. Διαταράσσει τις διεθνείς εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις και επιφέρει μια σοβαρότατη και βαθύτατη οικονομική κρίση με άγνωστη χρονική διάρκεια και ραγδαίες, απρόβλεπτες συνέπειες σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο ρωσοουκρανικός πόλεμος που άρχισε το 2022 επιδεινώνει την κλυδωνιζόμενη διεθνή οικονομία, οδηγεί σε ταχεία άνοδο των τιμών των φυσικών πόρων, προκαλώντας μεγάλη ενεργειακή κρίση. Συντείνει στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, των παραγόμενων προϊόντων και συνακόλουθα του πληθωρισμού, επιβραδύνει τις οικονομίες και καλλιεργεί βάσιμους ψόβους για μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση, που θα πλήξει κυρίως τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Η παγκοσμιοποίηση (globalization), η πρόοδος των τεχνολογιών αιχμής (cutting - edge technologies), της ψηφιακής οικονομίας (digital economy) και των βιοεπιστημών (biosciences), η κλιματική αλλαγή και οι αδυσώπητοι γεωοικονομικοπολιτικοί, γεωστρατηγικοί, ενεργειακοί και επιχειρηματικοί ανταγωνισμοί, προσδίδουν τεράστια δυναμική στις παγκόσμιες εξελίξεις, μεταβάλλουν ταχύτατα τα δεδομένα, καθιστώντας το μέλλον απρόβλεπτο, αβέβαιο, συναρπαστικό και επιβεβαιώνουν περίτρανα τη ρήση του Ηράκλειτου ότι «τα πάντα ρει»... (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου).

*Ο Γεώργιος Κ. Κωνσταντινίδης είναι πτυχιούχος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη επίσης από την Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Μάρκετινγκ του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδας (Deree College). Είναι Διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με θέμα διδακτορικής διατριβής «Συσσώρευση Κεφαλαίου και Παγκοσμιοποίηση στην Τουρκία: 1985 - 2005». Εργάζεται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στη Διεύθυνση Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων. Δίδαξε μάρκετινγκ και διοίκηση επιχειρήσεων στο New York College (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) ως καθηγητής μερικής απασχόλησης.

Εργάστηκε στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα. Το βιβλίο του «Συσσώρευση Κεφαλαίου και Παγκοσμιοποίηση στην Τουρκία Διαχρονικά» κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήση και παρουσιάστηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. Γράφει και ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά. Άρθρα του δημοσιεύονται σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες. Έχει δώσει διαλέξεις στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συμμετέχει σε τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και διαδικτυακές εκπομπές. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην οικονομική παγκοσμιοποίηση, την διεθνή οικονομία και ανάπτυξη, τις διεθνείς επιχειρήσεις, το στρατηγικό μάρκετινγκ, την διοίκηση επιχειρήσεων και την διοίκηση λειτουργιών.

Διεξάγει έρευνα σχετικά με την ελληνική και την τουρκική οικονομία (ειδικότητα).

Εργογραφία:

Συσσώρευση κεφαλαίου και παγκοσμιοποίηση στην Τουρκία διαχρονικά (Εκδόσεις Παπαζήση, 2009).

Ψηφίδες διεθνούς οικονομίας, γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής (Εκδόσεις Λειμών), το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 2023.