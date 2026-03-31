Η ταινία "Μαγγελάνος" από 9 Απριλίου 2026 στις Ελληνικές αίθουσες

Η ταινία εποχής "Μαγγελάνος-Magellan" σε σενάριο & σκηνοθεσία Lav Diaz, θα βγει στις 9 Απριλίου 2026 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tanweer.

Σκηνοθεσία & Σενάριο: Λαβ Ντίαζ.

Παίζουν: Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Άντζελα Ασεβέδο, Αμάντο Αρτζέι Μπαμπόν.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άρτουρ Τορτ & Λαβ Ντίαζ

Σκηνογραφία: Λαβ Ντίαζ

Μοντάζ: Άρτουρ Τορτ & Λαβ Ντίαζ

VFX: Αρνό Σελέ

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 9 Απριλίου 2026

Διάρκεια: 160 λεπτά.

Ο 47χρονος Μεξικανός ηθοποιός Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ (Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας) ενσαρκώνει τον ατρόμητο και οραματιστή θαλασσοπόρο Φερδινάνδο Μαγγελάνο, του 16ου αιώνα, ο οποίος ηγείται μιας επικίνδυνης αποστολής με στόχο να χαρτογραφήσει άγνωστα νερά και να αποδείξει ότι ο κόσμος είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ όσο πίστευε η κοινωνία της εποχής. Αντιμέτωπος με ανταρσίες, ακραίες κακουχίες και θανατηφόρες συγκρούσεις, ο Μαγγελάνος μετατρέπεται σε σύμβολο επιμονής και εξερεύνησης.

Ο φιλόδοξος Πορτογάλος πλοηγός επαναστατεί ενάντια στην εξουσία του βασιλιά ο οποίος δεν υποστηρίζει το όνειρό του να ανακαλύψει τον κόσμο και πείθει το ισπανικό στέμμα να χρηματοδοτήσει την τολμηρή του αποστολή προς τις θρυλικές χώρες της Ανατολής. Το ταξίδι είναι εξαντλητικό πέρα από κάθε προσδοκία, με την πείνα και την ανταρσία να ωθούν το πλήρωμα στα όριά του. Φτάνοντας στα νησιά του Μαλαισιανού Αρχιπελάγους, η νοοτροπία του Μαγγελάνου αλλάζει. Γίνεται εμμονικός με την κατάκτηση και τον προσηλυτισμό, γεγονός που πυροδοτεί βίαιες εξεγέρσεις πέρα από τον έλεγχό του. Αυτός δεν είναι ο μύθος του Μαγγελάνου, αλλά η αλήθεια του ταξιδιού του.

Μια συναρπαστική ιστορία θάρρους, φιλοδοξίας και της ακατάβλητης ανθρώπινης ανάγκης να ανακαλύψει το άγνωστο.

Ο Lav Diaz είναι Φιλιππινέζος σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και ηθοποιός, γεννημένος το 1958. Θεωρείται ο «ιδεολογικός πατέρας του Νέου Φιλιππινέζικου Κινηματογράφου». Μετρ του λεγόμενου «αργού κινηματογράφου» καθώς και ένας από τους πιο πρωτότυπους σκηνοθέτες της σύγχρονης κινηματογραφικής σκηνής. Το Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία και η Χρυσή Λεοπάρδαλη στο Λοκάρνο είναι μόνο μερικές από τις επίσημες διακρίσεις του.

Σύνοψη

Ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ ενσαρκώνει τον θρυλικό θαλασσοπόρο Φερδινάνδο Μαγγελάνο σε μια συναρπαστική περιπέτεια θάρρους, φιλοδοξίας και αδιάκοπης εξερεύνησης.

Η ταινία είχε προβληθεί στις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας τον περασμένο Οκτώβριο στην Αθήνα.

Το μεγαλειώδες αποτέλεσμα μοιάζει με ταινία του Ντέιβιντ Λιν σκηνοθετημένη από τον Απιτσατπόνγκ Βερασετάκουλ, ένα βραδυφλεγές έπος πάνω στην επίγνωση του ιστορικού βάρους, τη σύγκρουση της ευθύνης με την επιθυμία και τη σημασία της αυτοθυσίας.

Ήταν η επίσημη υποβολή των Φιλιππίνων στα φετινά Όσκαρ.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ (επιλεγμένη) του σκηνοθέτη

2025 Magellan

2018 Season of the Devil

2016 The Woman Who Left

2014 From What Is Before

2013 Norte, the End of History

2004 Evolution of a Filipino Family.

*Καθηλωτικό φιλμ με σκηνοθεσία που κόβει την ανάσα, έγραψε το Variety για την ταινία "Μαγγελάνος" που είχε προβληθεί & στα Φεστιβάλ των Καννών & του Τορόντο.

Την ταινία την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Παίζουν εκτός από τον Gael García Bernal (Κακή Εκπαίδευση), οι Ângela Azevedo, Amado Arjay Babon, Ronnie Lazaro, Hazel Orencio, Tomás Alves, Bong Cabrera, Baptiste Pintaux, Brontis Jodorowsky.

