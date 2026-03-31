Στέγη Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς": Εκδήλωση την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026

Εκδήλωση στο πλαίσιο του Ερευνητικού κύκλου «Η Ασάλευτη Ζωή και η κίνηση των Ιδεών» πραγματοποιείται την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026 στις 7.30 μ.μ. στην Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», στην οδό Κορίνθου 241, στην Πάτρα.

Πιο συγκεκριμένα, συνεχίζεται η σειρά διαλέξεων που εγκαινίασαν η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου του Τμ. Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών (1926), η Φιόνα Αντωνελάκη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, θα μιλήσει με θέμα: «Ο Παλαμάς στην Ακαδημία Αθηνών».

Διοργάνωση: Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.

*Παράλληλα, συνεχίζεται στο χώρο, η έκθεση «Οι Δίαυλοι», αφιερωμένη στον ρόλο των εντύπων, των ταχυδρομείων και των θαλάσσιων συνδέσεων, με την Πάτρα σε κομβική θέση επικοινωνίας, ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Δύση.

Τα τεκμήρια προέρχονται από φορείς, φιλοτελικές εταιρίες και συλλέκτες.