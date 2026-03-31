Η «Πολυφωνική» στην Άρτα για το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής

Αναχωρεί το Σάββατο για την Άρτα, η 60μελής ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», προκειμένου να λάβει μέρος στο 4ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής, που οργανώνει 2-4 Απριλίου, σε Ιερούς Ναούς της Άρτας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτας «Μακρυγιάννης», με τη συμμετοχή χορωδιών και μουσικών συνόλων από όλη την Ελλάδα.

Η Πατρινή χορωδία θα ερμηνεύσει το πρόγραμμα της, στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάξιμου της Άρτας και το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής έργα: «ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ», Αλληλουάριον, ψαλλόμενον εις τον Όρθρον της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, εναρμόνιση: ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΑΒΒΑΣ, αναγνώστες στίχων: Γιάννης Αλεξόπουλος, Γιάννης Καλαντζόπουλος και Τάκης Αρκαδιανός, «ΤΟΝ ΝΥΜΦΩΝΑ ΣΟΥ ΒΛΕΠΩ», εξαποστειλάριον, ψαλλόμενον εις τον Όρθρον της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, μουσική: ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ, εναρμόνιση: ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΑΒΒΑΣ, Solo mezzo soprano: Μαριλένα Νησίδη, «ΙΔΟΥ, Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ», Βυζαντινός Ύμνος, ψαλλόμενος εις τον Όρθρον της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, Εναρμόνιση: ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΑΒΒΑΣ, «BOGORODITSE DEVO» (Χαίρε Μαρία), Ορθόδοξος Ύμνος εις την Παναγία, από το έργο: «Vespers», μουσική:SERGEI RACHMANINOFF και «ELI!ELI!» (Ηλί! Ηλί! λαμά σαβαχθανί), εκ του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου: 27,46, μουσική: GYΟRGY DEAK- BARDOS.

Τη ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» θα διευθύνει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός.