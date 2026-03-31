Η «Πολυφωνική» στην Άρτα για το Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής

Με 60 χορωδούς και έργα από Σεργκέι Ραχμάνινοφ έως τη βυζαντινή υμνολογία, υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Σολωμού
Αναχωρεί το Σάββατο για την Άρτα, η 60μελής ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», προκειμένου να λάβει μέρος στο 4ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής, που οργανώνει 2-4 Απριλίου, σε Ιερούς Ναούς της Άρτας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτας «Μακρυγιάννης», με τη συμμετοχή χορωδιών και μουσικών συνόλων από όλη την Ελλάδα.
Η Πατρινή χορωδία θα ερμηνεύσει το πρόγραμμα της, στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάξιμου της Άρτας και το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής έργα: «ΑΛΛΗΛΟΥΪΑ», Αλληλουάριον, ψαλλόμενον εις τον Όρθρον της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, εναρμόνιση: ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΑΒΒΑΣ, αναγνώστες στίχων: Γιάννης Αλεξόπουλος, Γιάννης Καλαντζόπουλος και Τάκης Αρκαδιανός, «ΤΟΝ ΝΥΜΦΩΝΑ ΣΟΥ ΒΛΕΠΩ», εξαποστειλάριον, ψαλλόμενον εις τον Όρθρον της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, μουσική: ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ, εναρμόνιση: ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΑΒΒΑΣ, Solo mezzo soprano: Μαριλένα Νησίδη, «ΙΔΟΥ, Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ», Βυζαντινός Ύμνος, ψαλλόμενος εις τον Όρθρον της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, Εναρμόνιση: ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΑΒΒΑΣ, «BOGORODITSE DEVO» (Χαίρε Μαρία), Ορθόδοξος Ύμνος εις την Παναγία, από το έργο: «Vespers», μουσική:SERGEI RACHMANINOFF και «ELI!ELI!» (Ηλί! Ηλί! λαμά σαβαχθανί), εκ του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου: 27,46, μουσική: GYΟRGY DEAK- BARDOS.
Τη ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» θα διευθύνει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός.
