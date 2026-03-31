4ο Πασχαλινό Bazaar Αιγιαλείας: Μια γιορτή προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης

Τη διοργάνωση του 4ου Πασχαλινού Bazaar, που πραγματοποιείται για καλό σκοπό, ανακοίνωσαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διοίκησης & ΚΕΠ και ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιαλείας κ. Απόστολος Δεληγάκης, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, από τις 09:00 έως τις 13:00, στην Πλατεία Αγίας Λαύρας, στον πεζόδρομο της οδού Κλεομένους Οικονόμου και Ευθυμίου Γάτου, στο γειτονικό Αίγιο και εντάσσεται στις δράσεις κοινωνικής προσφοράς της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το γιορτινό Bazaar διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αιγιαλείας και τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, αναδεικνύοντας τη σημασία της σύμπραξης φορέων για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν περίπου 400 παιδιά από σχολικές μονάδες του Δήμου Αιγιαλείας, και συγκεκριμένα από τα εξής σχολεία: Δημοτικό Σχολείο Ροδοδάφνης, Δημοτικό Σχολείο Αβύθου, Νηπιαγωγείο Αβύθου, Γυμνάσιο Ακράτας, Λύκειο Ακράτας, Δημοτικό Διακοπτού, Δημοτικό Αιγείρας, 10ο Νηπιαγωγείο Ειδικό, 1ο Νηπιαγωγείο Αιγίου, 1ο Δημοτικό Αιγίου, 5ο Δημοτικό Αιγίου, 10ο Δημοτικό Αιγίου, 2ο Δημοτικό Αιγίου, 7ο Δημοτικό Αιγίου, ΣΑΕΚ Αιγίου, 4ο Γυμνάσιο Αιγίου, 1ο ΓΕΛ Αιγίου, ΕΠΑΛ – ΠΕΠΑΛ, 3ο Γυμνάσιο Αιγίου.

Παράλληλα, τη διοργάνωση θα πλαισιώσουν σχολικά χορωδιακά και μουσικά σύνολα, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα και αναδεικνύοντας το ταλέντο και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Τα έσοδα από το Bazaar θα διατεθούν για την ενίσχυση του ΕΚΑΜΕ Αιγίου και του Χαμόγελου του Παιδιού, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο τους.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, κ. Απόστολος Δεληγάκης: «Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια εορταστική δράση με αφορμή το Πάσχα, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής και παιδαγωγικής λειτουργίας, όπου η σχολική κοινότητα αναδεικνύεται ως κύτταρο κοινωνικής συνοχής και βιωματικής μάθησης. Η συμμετοχή των παιδιών σε συλλογικές, δημιουργικές και φιλανθρωπικές δράσεις ενισχύει την ενσυναίσθηση, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ηθική τους συγκρότηση, ενώ η προετοιμασία και η κοινή δράση λειτουργεί ως ζωντανό εργαστήριο αξιών. Το Bazaar αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δυναμικής, καθώς οι μαθητές συνεργάζονται, δημιουργούν και προσφέρουν στην κοινωνία, ενώ η διάθεση των εσόδων για κοινωφελείς σκοπούς ενισχύει την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Η παρουσία όλων μας δεν αποτελεί απλώς συμμετοχή σε μια εκδήλωση, αλλά συμβολή στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με αξίες, συνοχή και προοπτική».

Χορωδίες και Ευχαριστίες

Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι χορωδίες:

1ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου,

7ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου,

Νεανική Χορωδία Ευρωπαϊκής Μουσικής της Ιεράς Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Ο κ. Δεληγάκης κλείνοντας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και όσους βοήθησαν για την υλοποίηση του 4ου Πασχαλινού bazaar.

“Με αισθήματα βαθιάς εκτίμησης, ευχαριστούμε τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κ.κ. Ιερώνυμο, για την ευγενική παραχώρηση της Νεανικής Χορωδίας Ευρωπαϊκής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και την Πρεσβυτέρα Ευφροσύνη Γιαννακοπούλου - Καμπούρη για την αδιάκοπη προσφορά και παιδαγωγική στήριξη των παιδιών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στα αρτοποιεία Μπομποτσιάρη, Κουτρόπουλο και Τηλιγάδη για την πολύτιμη συνεισφορά τους, που αποτελεί ζωντανό παράδειγμα κοινωνικής ευαισθησίας και έμπρακτης αλληλεγγύης.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης έχει ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης, κ. Ζωιτσούδης”.