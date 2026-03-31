Η Ελλάδα αποχαιρετά την Μαρινέλλα: Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός- Το μεσημέρι η κηδεία

Πλήθος κόσμου από νωρίς στο λαϊκό προσκύνημα
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το πρωί στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου, ώστε συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές να πουν το τελευταίο αντίο στην Μαρινέλλα.
Η μεγάλη ντίβα του ελληνικού πενταγράμμου έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της και αφήνοντας τεράστιο κενό στην ελληνική μουσική σκηνή.
Στις 08:00 το πρωί, ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι το οποίο αναμένεται να διαρκέσει έως τις 13:00.
Στη συνέχεια, η σορός της θα μεταφερθεί στη Μητρόπολη Αθηνών ενώ η οικογένειά της ζήτησε η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Αντί στεφάνων, ζητήθηκε να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».
Η οικογένεια της Μαρινέλλας έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης στις 8 παρά δέκα το πρωί. Η κόρη, αλλά και τα εγγόνια της ανεπανάληπτης τραγουδίτριας ήρθαν από νωρίς για να την αποχαιρετήσουν.
Η σπουδαία καλλιτέχνιδα σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με τις ερμηνείες και τα τραγούδια της. Στην τελευταία της έξοδο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης είναι με ένα κόκκινο φουλάρι στο φέρετρο.
Η Κυριακή που έγινε Μαρινέλλα και μάγεψε την Ελλάδα
Η Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από γονείς με ρίζες στην Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη. Η οικογένειά της στάθηκε υποστηρικτική στην επιθυμία της να κυνηγήσει τα όνειρά της, καθώς από νεαρή ηλικία η ξεχωριστή φωνή της δεν περνούσε απαρατήρητη. Το πρώτο της σημαντικό βήμα στη σκηνή έγινε σε ηλικία 17 ετών, όταν συμμετείχε σε έναν περιοδεύοντα θίασο.
Στη διάρκεια μιας περιοδείας, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και η Κική ανέλαβε να την αντικαταστήσει. Ερμήνευσε το τραγούδι της Σοφίας Βέμπο «Ο άνθρωπός μου», κάνοντας έτσι το πρώτο αποφασιστικό βήμα προς μια λαμπρή καριέρα.
Το καλλιτεχνικό όνομα «Μαρινέλλα» το υιοθέτησε το 1956, όταν εμφανιζόταν στο κέντρο «Πανόραμα» στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, τον Αύγουστο του 1957, γνώρισε τον Στέλιο Καζαντζίδη. Ανάμεσά τους γεννήθηκε μια δυνατή σχέση και σύντομα άρχισαν να εμφανίζονται μαζί ως ντουέτο. Η Μαρινέλλα κρατούσε τη δεύτερη φωνή, συμπληρώνοντας ιδανικά την ξεχωριστή, βαθιά και ιδιαίτερα εκφραστική φωνή του Καζαντζίδη.
Η επιτυχία τους, τόσο στα νυχτερινά κέντρα της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, υπήρξε εντυπωσιακή. Αυτό αποτυπώθηκε και στη συμμετοχή τους στον κινηματογράφο ήδη από το 1960, ενώ συνολικά η Μαρινέλλα εμφανίστηκε ως τραγουδίστρια σε 20 ταινίες.
Η καριέρα της απογειώθηκε μετά το 1966, όταν ολοκληρώθηκε ο γάμος της με τον Καζαντζίδη. Με τραγούδια όπως το «Σταλιά-σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα από την ταινία «Ο πιο καλός ο μαθητής» (1968) και το «Άνοιξε πέτρα» του Μίμη Πλέσσα από την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες», κατέκτησε οριστικά την αγάπη του κοινού.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr