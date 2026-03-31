Η Ελλάδα αποχαιρετά την Μαρινέλλα: Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός- Το μεσημέρι η κηδεία

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς το πρωί στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου, ώστε συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές να πουν το τελευταίο αντίο στην Μαρινέλλα.

Η μεγάλη ντίβα του ελληνικού πενταγράμμου έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της και αφήνοντας τεράστιο κενό στην ελληνική μουσική σκηνή.

Στις 08:00 το πρωί, ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι το οποίο αναμένεται να διαρκέσει έως τις 13:00.

Στη συνέχεια, η σορός της θα μεταφερθεί στη Μητρόπολη Αθηνών ενώ η οικογένειά της ζήτησε η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Αντί στεφάνων, ζητήθηκε να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, «Φλόγα».

Η οικογένεια της Μαρινέλλας έφτασε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης στις 8 παρά δέκα το πρωί. Η κόρη, αλλά και τα εγγόνια της ανεπανάληπτης τραγουδίτριας ήρθαν από νωρίς για να την αποχαιρετήσουν.

Η σπουδαία καλλιτέχνιδα σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με τις ερμηνείες και τα τραγούδια της. Στην τελευταία της έξοδο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης είναι με ένα κόκκινο φουλάρι στο φέρετρο.