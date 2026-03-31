Στη Μητρόπολη Αθηνών η κηδεία της Μαρινέλλας - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός

Το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου, η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία κληρονομιά στο μουσικό τραγούδι.

Είχε προηγηθεί ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024 και μια πολύμηνη μάχη για να επανέλθει.

Όπως γνωστοποίησε η οικογένειά της, τελικά έφυγε από τη ζωή με τους οικείους της στο πλευρό της.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου στη Μητρόπολη Αθηνών στις 14:00, ενώ η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00.

Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Αντί στεφάνων, η οικογένειά της ζητά να γίνουν δωρεές στον Σύλλογο «Φλόγα», που υποστηρίζει παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια.