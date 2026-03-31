Μαρινέλλα: Η άγνωστη ιστορία του σπιτιού που έμενε στην Κηφισιά και έχτισε η Ρένα Βλαχοπούλου

Η Μαρινέλλα είχε αγοράσει στο παρελθόν ένα σπίτι 160 τ.μ. στην Κηφισιά, το οποίο είχε χτίσει η Ρένα Βλαχοπούλου και για ένα διάστημα πέρασε στην κατοχή του Τόλη Βοσκόπουλου.

Μια βίλα με τη δική της ξεχωριστή ιστορία, την οποία αποφάσισε να αποκαλύψει ο Μάκης Δελαπόρτας, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha. Θυμήθηκε τα λόγια που του είχε πει η αείμνηστη ηθοποιός και περιέγραψε τον τρόπο που κατέληξε το σπίτι, στην αξεπέραστη ερμηνεύτρια.

Όπως ανέφερε ο Μάκης Δελαπόρτας, πριν γίνει ιδιοκτήτρια της βίλας η Μαρινέλλα, η Ρένα Βλαχοπούλου είχε επενδύσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό χρηματικό ποσό για την αγορά του οικοπέδου και την ανέγερση της βίλας στην Κηφισιά. Το σπίτι χτιζόταν παράλληλα με ακόμη ένα απέναντι, σε μια σχεδόν «παράλληλη πορεία» κατασκευής, όπως η ίδια συνήθιζε να περιγράφει με χιούμορ.

Ωστόσο, ένα τραγικό περιστατικό στάθηκε αφορμή να αλλάξει γνώμη. Όταν έμαθε πως η γυναίκα που έχτιζε το σπίτι απέναντι έχασε τον σύζυγό της πριν καν εγκατασταθούν. Τότε πήρε την απόφαση να πουλήσει το σπίτι, πριν προλάβει να ζήσει μέσα σε αυτό. Το ακίνητο κατέληξε τελικά στον Τόλη Βοσκόπουλο και τη Μαρινέλλα, την περίοδο που οι δυο τους παντρεύτηκαν, αποτελώντας τη φωλιά της κοινής τους ζωής. Με τα χρόνια, το σπίτι έμεινε στην κατοχή της Μαρινέλλας, η οποία το διατήρησε ως τον προσωπικό της χώρο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ένα σπίτι που δεν ξέρω αν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος ήταν της Ρένας της Βλαχοπούλου. Η Ρένα το ξεκίνησε, το έχτισε πριν μπει μέσα, όμως, το πούλησε. Ό,τι λεφτά είχε και δεν είχε τα έβαλε για να χτίσει το σπίτι στην Κηφισιά.

Έβαλε το οικόπεδο, έχτισε το σπίτι, απέναντι άλλη μια κυρία έχτιζε το άλλο σπίτι. Μου έλεγε η Ρένα έβαζα εγώ τα παράθυρα τα έβαζε κι εκείνη, έβαζα τις πόρτες, το ίδιο κι εκείνη. Κάποια μέρα βλέπει την κυρία απέναντι στα μαύρα ντυμένη να κλαίει και της λέει “τι έπαθες χρυσή μου γιατί κλαις;”, και της απαντάει “πέθανε ο άντρας μου”!

“Πέθανε ο άντρας σου;” είπε η Ρένα πριν μπείτε στο σπίτι; Το πουλάω στο σπίτι! Και κάπως έτσι πήρε ο Βοσκόπουλος με την Μαρινέλλα όταν παντρευτήκανε και μετά έμεινε στην Μαρινέλλα!».