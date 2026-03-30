Η σπάνια φωτογραφία της Νόρας Βαλσάμη που ανέβασε ο γιος της

Ο Ερρίκος Ανδρέου, όπως ονομάζεται ο γιος της 78χρονης ηθοποιού, δημοσίευσε, συγκεκριμένα, την Κυριακή 29 Μαρτίου ένα στιγμιότυπο της μητέρας του, ενώ εκείνη κοιτούσε έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου, φορώντας γυαλιά ηλίου.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Feric.andreou%2Fposts%2Fpfbid02441L9k9PLsnGfPua9WoCPRuPazSJXAUsHKANG1Tpx3pUCaPRtTqTqNtbLM9ChfBMl&show_text=true&width=500" width="500" height="496" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Η Νόρα Βαλσάμη τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ηθοποιός, όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν» τον Ιούλιο του 2025, ζει στη Σύρο και αντιμετώπισε μία δύσκολη περίοδο εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων. «Δεν έχω λεφτά, παίρνω 500 ευρώ. Δεν φτάνουν ούτε να πάρω νερά και καφέδες. Ντροπή. Παίρνω καλούτσικη σύνταξη και προσπαθώ με οικονομία να τα φέρνω εις πέρας», είχε πει χαρακτηριστικά.