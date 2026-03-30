Τσιμιτσέλης: «Είχα προτείνει τον Αυγουστίδη για τον “Σασμό” και τελικά έμεινα εγώ εκτός»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έκανε μια αποκάλυψη για τη σειρά «Σασμός» κατά την εμφάνισή του στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα».

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης το βράδυ της Κυριακής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή, και μεταξύ άλλων αποκάλυψε για πρώτη φορά πως είχε συμφωνήσει να συμμετάσχει στη σειρά, αλλά τελικά έμεινε εκτός.

Όμως, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ηθοποιός, κάποιος από το κανάλι αποφάσισε πως δεν ήταν σωστή επιλογή να συμμετέχει.

Τότε ήταν που αποκάλυψε ότι προοριζόταν για τον ρόλο που τελικά έπαιξε ο Ορφέας Αυγουστίδης, ενώ ο ίδιος τον είχε προτείνει για έναν άλλον ρόλο, αυτόν που κατέληξε στον Δημήτρη Λάλο.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Θα έκανα τον ρόλο που έκανε ο Ορφέας Αυγουστίδης»

«Δεν έχει συμβεί να αρνηθώ πρόταση για σίριαλ που έγινε μεγάλη επιτυχία, αυτό που έχει συμβεί είναι να έχω συμφωνήσει να παίξω σε σειρά και τελικά να μείνω εκτός. Ο Σασμός. Έμεινα εκτός γιατί τότε, κάποιος ή κάποια από τον Alpha, θεώρησε ότι δεν είναι καλή κίνηση», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Και συμπλήρωσε: «Θα έκανα τον ρόλο που έκανε ο Ορφέας Αυγουστίδης. Είχα πάει εγώ τον Ορφέα τότε για να κάνει τον αδελφό μου, για να κάνουμε τα αδέλφια, τον ρόλο που έκανε μετά ο Δημήτρης Λάλος. Τον Ορφέα, ναι, εγώ τον είχα προτείνει τότε», συνέχισε.

«Δεν μου ‘χει ξανασυμβεί αυτό, πρώτη φορά έγινε. Εννοείται πως 15 εκατομμύρια θα προτείνω ξανά τον Ορφέα, μετά από αυτό, γιατί είναι ηθοποιάρα και εξαιρετικό πλάσμα. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα, έτσι κι αλλιώς», κατέληξε.