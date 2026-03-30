Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Τον είχα προτείνει για τον Σασμό και τελικά έμεινα εγώ εκτός»

Μια διαφορετική κουβέντα, εφ’ όλης της ύλης, είχε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με τον Θανάση Πάτρα και την ομάδα του “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” το βράδυ της Κυριακής όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του OPEN.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γοητευτικός ηθοποιός έμελλε να αποκαλύψει την πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική δουλειά στην οποία, αν και αρχικά είχε συμφωνήσει για να βρίσκεται, δεν τον είδαμε τελικά ποτέ.

Ειδικότερα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης γνωστοποίησε αρχικά πως “δεν έχει συμβεί να αρνηθώ πρόταση για σίριαλ που έγινε μεγάλη επιτυχία, αυτό που έχει συμβεί είναι να ‘χω συμφωνήσει να παίξω σε σειρά και τελικά να μείνω εκτός. Ο “Σασμός”. Έμεινα εκτός γιατί τότε, κάποιος ή κάποια από τον Alpha, θεώρησε ότι δεν είναι καλή κίνηση”.

“Θα έκανα τον ρόλο που έκανε ο Ορφέας (σ.σ. Αυγουστίδης). Είχα πάει εγώ τον Ορφέα τότε για να κάνει τον αδελφό μου, για να κάνουμε τα αδέλφια, τον ρόλο που έκανε μετά ο Δημήτρης Λάλος. Τον Ορφέα, ναι, εγώ τον είχα προτείνει τότε”.

“Δεν μου ‘χει ξανασυμβεί αυτό, πρώτη φορά έγινε. Εννοείται πως 15 εκατομμύρια θα προτείνω ξανά τον Ορφέα, μετά από αυτό, γιατί είναι ηθοποιάρα και εξαιρετικό πλάσμα. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα, έτσι κι αλλιώς” συμπλήρωσε, επίσης, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση το βράδυ της Κυριακής.