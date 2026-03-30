Ο γιατρός: Ο Ανδρέας ξεκινά την έρευνα για το παρελθόν του

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά «Ο γιατρός», που επιστρέφει στον ALPHA.

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί την Παρασκευή 03 Απριλίου, στις 23:00.

Ο Γιατρός – Παρασκευή 03 Απριλίου

Επεισόδιο 26ο – «Ο ανθρώπινος παράγοντας»: Μια πειραματική μελέτη στην οποία συμμετέχει το νοσοκομείο φέρνει την Παθολογική αντιμέτωπη με την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, ο Ανδρέας ξεκινάει την έρευνα για το παρελθόν του, ανακαλύπτοντας κάτι πραγματικά πολύ παράξενο. Ο Απόστολος προσπαθεί να σταθεί ως επιστήμονας απέναντι στην πάθηση της Φωτεινής, αλλά εκείνη συνεχίζει το επίμονο φλερτ, δημιουργώντας του πλέον πρόβλημα στη σχέση του με την Τερέζα. Ο Αλέξανδρος δέχεται μία ακόμη πρόσκληση για φαγητό από την Όλγα, ενώ ένας γνώριμος στην Ειρήνη ασθενής θα την κάνει να φανερώσει το μεγάλο της μυστικό. Η Άννα, βλέποντας ότι ο Ανδρέας θέλει να μάθει την αλήθεια, του αποκαλύπτει τελικά τι συμβαίνει ανάμεσα σ’ εκείνη και τον Ηλιάδη, κάνοντάς τον να χάσει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του.

Συντελεστές

Απόδοση σεναρίου: Νίκος Μήτσας

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Θάλεια Ματίκα, Ιωάννης Παπαζήσης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Αλέξανδρος Κωχ, Εφη Κάντζα, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Βίκυ Βολιώτη, Ακύλλας Καραζήσης, Δανάη Τάγαρη, Σάννυ Χατζηαργύρη, Δανάη Ομορεγκιέ.

Εκτέλεση Παραγωγής: Primavisione

Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli, Format licensed by Sony Pictures Television