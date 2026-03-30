Να μ’ αγαπάς: Ο Δημήτρης Λεοντάρης ήταν ο βιολογικός πατέρας της Άννας

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς, της γνωστής σειράς του Alpha που θα προβληθούν από την Τετάρτη έως την Πέμπτη (01.04.2026-02.04.2026), στις 20:00.

Η Άννα φεύγει από το σπίτι και εγκαθίσταται στο ξενοδοχείο, ενώ η σύγκρουση Λευτέρη–Ορφέα φέρνει αναστάτωση και απομακρύνει πελάτες.

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 20:00

Επεισόδιο 89: Η Άννα φεύγει από το σπίτι και εγκαθίσταται στο ξενοδοχείο, ενώ η σύγκρουση Λευτέρη–Ορφέα φέρνει αναστάτωση και απομακρύνει πελάτες. Ο Λευτέρης συνειδητοποιεί το λάθος του, αλλά η Άννα, πληγωμένη από τη ζήλια και την έλλειψη εμπιστοσύνης, του δείχνει πως η σχέση τους έχει ουσιαστικά τελειώσει.

Παράλληλα, αποκαλύπτεται ότι ο Δημήτρης Λεοντάρης ήταν ο βιολογικός πατέρας της Άννας, προκαλώντας σοκ και ένταση με τη Σοφία, ενώ ο θάνατός του φέρνει νέα δεδομένα. Την ίδια στιγμή, ο Θεόφιλος ανησυχεί για την υγεία του και συγκρούεται συναισθηματικά με τον Μάκη για το παρελθόν τους. Στο μεταξύ, ο Χάρης ξεπερνά τα όρια με την Κατερίνα, οδηγώντας σε ρήξη, ενώ ένας νέος άντρας, ο Μιχάλης, αποφυλακίζεται, σηματοδοτώντας νέες εξελίξεις.

Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 22:00

Επεισόδιο 90: Η αιφνιδιαστική αλλαγή του ονόματος του ξενοδοχείου σε «MANIATIS HOTEL» πυροδοτεί σφοδρή σύγκρουση, με τον Θεόφιλο να ξεσπά και να έρχεται αντιμέτωπος με τον Άγγελο, ενώ αποκαλύπτεται ότι ο Ορφέας γνώριζε. Οι προσωπικές σχέσεις δοκιμάζονται: η Ζωή ζητά οριστικά διαζύγιο, η Άννα βάζει τέλος με τον Λευτέρη, ενώ εκείνος καταρρέει και καλείται να αλλάξει ουσιαστικά.

Στο σπίτι των Καλλιγά, οι εντάσεις κορυφώνονται και αποκαλύπτονται βαθύτερες αλήθειες, με τη Βέρα να φέρνει τον Θεόφιλο αντιμέτωπο με τον εαυτό του. Παράλληλα, νέες δυναμικές γεννιούνται (Αχιλλέας–Κατερίνα), ενώ η άφιξη του Μιχάλη προμηνύει νέες απειλές και ανατροπές.