Κινέζα τραγουδάει σε άπταιστα ελληνικά Ακύλα και «Ferto» -Δείτε βίντεο

Το κομμάτι του Akyla «Ferto» με το οποίο θα διαγωνιστεί στη Eurovision 2026, ερμήνευσε σε άπταιστα ελληνικά η Κινέζα Faye Yuan.

Η 22χρονη που τα τελευταία χρόνια ζει και σπουδάζει στην Ελλάδα, δημοσίευσε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να τραγουδάει το «Ferto». «Καλή επιτυχία Ελλάδα! Φέρτοοο» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η 22χρονη καλλιτέχνιδα με καταγωγή από την Κίνα, τα τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα για να σπουδάσει. Αν και αρχικά δεν είχε καμία σύνδεση με τη χώρα, ανέπτυξε έντονη αγάπη για αυτήν, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να μετακομίσει μόνιμα εδώ.

Σε ηλικία μόλις 16 ετών, πήρε την απόφαση να αφήσει τη ζωή της στην Κίνα και να έρθει στην Ελλάδα, χωρίς να γνωρίζει καθόλου την ελληνική γλώσσα. Ξεκινώντας από το μηδέν, κατάφερε να τη μάθει και στη συνέχεια να περάσει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Οικονομικών.