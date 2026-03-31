Μπάμπης Λαζαρίδης: Ξέσπασε η «άγνωστη» κόρη του

Εκτός από τους δύο γιους που έχει αποκτήσει με την Πόπη Μαλλιωτάκη και την Αγγελική Ηλιάδη, αντίστοιχα, ο Μπάμπης Λαζαρίδης έχει ακόμα ένα παιδί, μία μεγαλύτερη κόρη, η οποία δεν τον γνώρισε ποτέ.

Η «άγνωστη» πρωτότοκη κόρη του Μπάμπη Λαζαρίδη, ονομάζεται Μαρία Λαζαρίδη και παραχώρησε μία σπάνια συνέντευξη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, «Το πρωινό», αποκαλύπτοντας τη σχέση που είχε με τον πατέρα της και τα μέλη της οικογένειάς του. Όσα είπε η κοπέλα, που ζει στο εξωτερικό και είναι δικηγόρος, προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (31.03.2026).

Όπως είπε η Μαρία Λαζαρίδη δεν είχε δει ποτέ από κοντά τον πατέρα της, ενώ είχε επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά μόλις 3-4 φορές.

«Είμαι το πρώτο παιδί του Μπάμπη Λαζαρίδη. Οι γονείς μου χώρισαν όταν η μητέρα μου ήταν έγκυος. Ο πατέρας μου έφυγε τότε και άφησε τη μάνα μου έγκυο μόνη της. Τον έχω δει μόνο σε φωτογραφίες και στην τηλεόραση. Δεν έχω καθόλου επικοινωνία με την οικογένειά του. Είχαμε μιλήσει 3 – 4 φορές όταν ήμουν μικρή στο τηλέφωνο. Τον ρώταγα πότε θα έρθει να με δει και μου έλεγε “άγγελέ μου, μου θα έρθω”», εξομολογήθηκε η Μαρία Λαζαρίδη για τη σχέση της με τον πατέρα της.

«Σαν παιδί κι εγώ περίμενα όλη μέρα να έρθει. Κάθε αμάξι που σταματούσε μπροστά από το σπίτι, περίμενα μήπως ήταν εκείνος. Αλλά δεν ήρθε. Ακούω πολλές ιστορίες για το αν ήταν καλός ή κακός, το μόνο που ξέρω εγώ είναι ότι για μένα, πατέρας δεν ήταν. Δεν ήταν ούτε καλός, ούτε κακός, δεν ήταν καθόλου πατέρας για μένα», εξομολογήθηκε στην ίδια συνέντευξη.

Παράλληλα, η Μαρία Λαζαρίδη αναφέρθηκε και στη σκληρή στάση απέναντί της από την οικογένεια του πατέρα της, τις αδελφές και τους γονείς του Μπάμπη Λαζαρίδη.

«Μια φορά, το 2016 πήγα να δω τη γιαγιά μου και τον παππού μου, τους γονείς του. Αυτή ήταν η πρώτη και τελευταία φορά», σημείωσε.

«Έβγαιναν στα κανάλια και έλεγαν ότι θέλουμε μόνο την περιουσία του πατέρα μου. Μόνο έτσι δεν είναι. Η μάνα μου είχε πληρώσει πάρα πολλά λεφτά για έναν δικηγόρο για να μην πάρουμε τίποτα. Ξέρανε ότι υπάρχω. Η αδελφή του βγήκε και με είπε “μπ@@@@ρ@@”. Ο παππούς μου, η γιαγιά μου και οι άλλες του αδελφές λέγανε ότι δεν υπάρχω και θέλω μόνο τα λεφτά. Αυτά φυσικά με πείραξαν», δήλωσε η κόρη του Μπάμπη Λαζαρίδη.

Παράλληλα, η Μαρία Λαζαρίδη ξεκαθάρισε: «Η μάνα μου μόνη της με μεγάλωσε. Δούλευε πολύ σκληρά για να κάνω εγώ μια καλή ζωή και να πάω να σπουδάσω. Ακούμε μόνο για δύο παιδιά, αλλά οι περισσότεροι ήξεραν ότι υπάρχουν τρία παιδιά. Δε μπορώ να πω ότι δεν έκλαψα ή δεν πόνεσα όταν πέθανε. Είχα την ελπίδα, ότι θα τον γνωρίσω κάποτε και θα τον ρωτήσω όλα αυτά που ήθελα».

Τέλος, αναφέρθηκε και στις ανύπαρκτες σχέσεις με τους γιους του Μπάμπη Λαζαρίδη.

«Στον Βασίλη είχα στείλει κάποια στιγμή ένα μήνυμα αν θέλει να γνωριστούμε κάποια στιγμή, αλλά ούτε το διάβασε, ούτε μου απάντησε. Στον Μπάμπη δεν έχω στείλει. Εμείς σαν παιδιά, δε φταίμε σε τίποτα. Έχουμε τον ίδιο πατέρα. Δε θα έλεγα ποτέ ότι δε θέλω να τα γνωρίσω αυτά τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ διαφορετικές ζωές και ότι είναι εντάξει για όλους μας έτσι όπως είμαστε», είπε.