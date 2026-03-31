Άγιος έρωτας: Η εξαφάνιση του Αντρέα προκαλεί ανησυχία στη Χριστίνα

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν από την Τετάρτη 01 έως την Πέμπτη 02 Απριλίου, στις 22:00.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 01 Απριλίου

Η Άννα και η Ελένη αποχαιρετιούνται συγκλονισμένες, καθώς ο Νικηφόρος επιμένει να στείλει την Άννα μακριά, για να προστατεύσει το παιδί και το όνομά τους. Την ίδια στιγμή, η Χλόη στέκεται στο πλευρό της Ελένης και της αποκαλύπτει τον δικό της κρυφό έρωτα με τον πατέρα Νικόλαο, οπότε οι δυο τους έρχονται πιο κοντά από ποτέ. Στο μεταξύ, η εξαφάνιση του Αντρέα προκαλεί ανησυχία στη Χριστίνα, καθώς τα πράγματά του παραμένουν στο ξενοδοχείο, αλλά ο ίδιος είναι άφαντος. Ένα τηλεφώνημα στην Αθήνα γεννά ακόμη περισσότερα ερωτήματα.

Παράλληλα, η Δώρα, που βρίσκεται σε αδιέξοδο ανάμεσα στον Αργύρη και τον Γεράσιμο, εξομολογείται τα πάντα στη Δέσποινα. Κι ενώ ο Παύλος σχεδιάζει ένα σκοτεινό σχέδιο για να τους βγάλει και τους δύο από τη ζωή της, η Δέσποινα, που αρχίζει να αντιλαμβάνεται την ύποπτη συμπεριφορά του, καλεί τον Γεράσιμο να δράσει. Την ίδια στιγμή, στο πανηγύρι της Μυρτιάς, ο πατέρας Νικόλαος εξομολογείται στον παπά-Χαράλαμπο τις αναμνήσεις από τον χαμένο πατέρα του, ενώ ο Λάμπρος αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Λεωνίδα έναν άνθρωπο από το παρελθόν…

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 02 Απριλίου

Στη Μυρτιά, το πανηγύρι απειλείται να τιναχτεί στον αέρα, όταν χωροφύλακες κάνουν έφοδο και ο Λεωνίδας κινδυνεύει να συλληφθεί. Ο πατήρ Νικόλαος και ο παπά-Χαράλαμπος τον καλύπτουν, ενώ ο Λάμπρος τον αναγνωρίζει ως τον παλιό αντάρτη που έσωσε κάποτε. Τελικά οργανώνουν να τον «φυγαδεύσουν» και να τον φιλοξενήσουν στη Στέρνα. Η Ελένη μετά τον αποχαιρετισμό της με την Άννα, συγκρούεται με την οικογένειά της, ενώ η Χλόη την υπερασπίζεται.

Ο Στέφανος με τον Πέτρο οδηγούνται σε νέο εκβιασμό, καθώς ο Λαμπρόπουλος εμφανίζεται ξανά απαιτώντας περισσότερα χρήματα. Την ίδια ώρα, η εξαφάνιση του Αντρέα αναστατώνει τη Χριστίνα, η οποία ανακαλύπτει ότι λείπουν το αμάξι και τα πράγματά του, ενώ στο ξενοδοχείο μαθαίνει πως το δωμάτιό του το πήρε ο Λαμπρόπουλος. Στην κλινική, ο Ηλίας αποκαλύπτει στη Θάλεια ότι η Κική είναι η μητέρα του Παύλου. Η Θάλεια συναντά την Κική, την ίδια στιγμή που ο Παύλος εισβάλλει κρυφά στο γραφείο της.