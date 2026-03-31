Οι φωτογραφίες της Μαντόνα με την Τζούλια Γκάρνερ από τη Βενετία

Φωτογραφίες από την παραμονή της στη Βενετία, στην οποία βρέθηκε με την Τζούλια Γκάρνερ, δημοσίευσε η Μαντόνα.

Οι δύο γυναίκες ταξίδεψαν στην ιταλική πόλη, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν για ποιον λόγο. Πριν από μερικές μέρες ωστόσο, η διάσημη τραγουδίστρια είχε αναρτήσει στα social media ένα βίντεο στο οποίο ερμήνευε με την ηθοποιό, μέσα σε μία γόνδολα, το ρεφρέν του κομματιού «Like a Virgin σε μια σκηνή που αποτελεί σαφή αναφορά στο θρυλικό βιντεοκλίπ του τραγουδιού.

Σε νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Μαντόνα μοιράστηκε φωτογραφικό υλικό, όπου μεταξύ άλλων απαθανατίζεται με την Τζούλια Γκάρνερ μέσα σε γόνδολα, αλλά και να εκτελούν μία χορογραφία. «Είχε πλάκα στη Βενετία», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσης.