Οι φωτογραφίες της Μαντόνα με την Τζούλια Γκάρνερ από τη Βενετία

Πριν από μερικές μέρες η τραγουδίστρια είχε δημοσιεύσει βίντεο με τις δυο τους να ερμηνεύουν το ρεφρέν του «Like a Virgin»
Φωτογραφίες από την παραμονή της στη Βενετία, στην οποία βρέθηκε με την Τζούλια Γκάρνερ, δημοσίευσε η Μαντόνα.
Οι δύο γυναίκες ταξίδεψαν στην ιταλική πόλη, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν για ποιον λόγο. Πριν από μερικές μέρες ωστόσο, η διάσημη τραγουδίστρια είχε αναρτήσει στα social media ένα βίντεο στο οποίο ερμήνευε με την ηθοποιό, μέσα σε μία γόνδολα, το ρεφρέν του κομματιού «Like a Virgin σε μια σκηνή που αποτελεί σαφή αναφορά στο θρυλικό βιντεοκλίπ του τραγουδιού.
Σε νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Μαντόνα μοιράστηκε φωτογραφικό υλικό, όπου μεταξύ άλλων απαθανατίζεται με την Τζούλια Γκάρνερ μέσα σε γόνδολα, αλλά και να εκτελούν μία χορογραφία. «Είχε πλάκα στη Βενετία», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr