«Λύγισε» ο Τάκης Ζαχαράτος μπροστά στη σορό της Μαρινέλλας- ΒΙΝΤΕΟ

Συντετριμμένος προσήλθε ο Τάκης Ζαχαράτος στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για το ύστατο χαίρε στη Μαρινέλλα και «έσπασε» όταν αντίκρισε το φέρετρο.

Μεταξύ αυτών που έφτασαν στον ιερό ναό του Αγίου Ελευθερίου, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας, ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος. Ο Πατρινός καλλιτέχνης συνδεόταν με φιλία χρόνων με τη σπουδαία ερμηνεύτρια και μάλιστα στα σόου του περιλάμβανε μιμήσεις του με πρωταγωνίστρια τη Μαρινέλλα.

Εμφανώς συγκινημένος, ο Τάκης Ζαχαράτος έφτασε νωρίς το πρωί στο παρεκκλήσι και αντικρίζοντας το φέρετρο, «λύγισε», ξέσπασε σε λυγμούς και υποκλίθηκε στη μεγάλη κυρία του τραγουδιού, κάτι που κατέγραψαν οι κάμερες σε live μετάδοση.