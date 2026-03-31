Αμαλιάδα: Συνελήφθη άνδρας για κλοπή πορτοφολιού και μοτοποδηλάτου

Τι αναφέρει η αστυνομία
Συνελήφθη στην Αμαλιάδα άνδρας για κλοπή πορτοφολιού και προηγούμενη κλοπή μοτοποδηλάτου.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι προχθές το απόγευμα αφαίρεσε από ημεδαπή γυναίκα σε μίνι μάρκετ το πορτοφόλι της, που περιείχε έγγραφα και τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησε συναλλαγές συνολικής αξίας -248- ευρώ. Επιπλέον, από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο συλληφθείς στις 07-01-2026, στην Αμαλιάδα αφαίρεσε μοτοποδήλατο ημεδαπού άνδρα.
