Κεφαλογιάννης από Πάτρα για αντιπυρική περίοδο: "Φέτος η Περιφέρεια θα είναι ενισχυμένη και σε ανθρώπινο δυναμικό και με νέα μέσα"

Σύσκεψη με αντικείμενο την προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο του 2026 πραγματοποιείται σήμερα, την Πάτρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παρών είναι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

"Σκοπός της σημερινής σύσκεψης είναι να δούμε ποιο είναι το επίπεδο της προετοιμασίας μέχρι σήμερα, πού υπάρχουν ενδεχόμενες αδυναμίες προκειμένου να τις καλύψουμε, να δούμε τι πήγε πέρυσι σωστά, τι μπορούμε να διορθώσουμε.

Να σας πω ότι φέτος η Περιφέρεια θα είναι ενισχυμένη και σε ανθρώπινο δυναμικό και με νέα μέσα και αυτό μας κάνει αισιόδόξους ότι θα είμαστε στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Ο στόχος είναι να περιορίσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών"., δήλωσε ο Υπουργός.