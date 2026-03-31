Κεφαλογιάννης από Πάτρα για αντιπυρική περίοδο: "Φέτος η Περιφέρεια θα είναι ενισχυμένη και σε ανθρώπινο δυναμικό και με νέα μέσα"

Σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενόψει την έναρξης της αντιπυρικής περιόδου
Σύσκεψη με αντικείμενο την προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο του 2026 πραγματοποιείται σήμερα, την Πάτρα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Παρών είναι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.
"Σκοπός της σημερινής σύσκεψης είναι να δούμε ποιο είναι το επίπεδο της προετοιμασίας μέχρι σήμερα, πού υπάρχουν ενδεχόμενες αδυναμίες προκειμένου να τις καλύψουμε, να δούμε τι πήγε πέρυσι σωστά, τι μπορούμε να διορθώσουμε.
Να σας πω ότι φέτος η Περιφέρεια θα είναι ενισχυμένη και σε ανθρώπινο δυναμικό και με νέα μέσα και αυτό μας κάνει αισιόδόξους ότι θα είμαστε στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Ο στόχος είναι να περιορίσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών"., δήλωσε ο Υπουργός.
"Συντονισμός και συνεργασία είναι τα βασικά συστατικά σημεία πρόληψης. Γι΄αυτό το λόγο είμαστε σήμεα εδώ και έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον αρμόδιο Υπουργό γιατί όντως βρισκόμαστε ένα μήνα πριν την επίγημη έναρξης της αντιπυρικής περιόδου", τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.
Στη σύσκεψη συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.
