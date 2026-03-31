Μην ψάχνεις, βρες στο
Καπελέτο: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το τροχαίο δυστύχημα

Τι αναφέρει η αστυνομία

Σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου, με σύγκρουση φορτηγού και μοτοσικλέτας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας, σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το πρωί, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. 

Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας φορτηγό αυτοκίνητο, συγκρούστηκε πλαγίως με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 42χρονος αλλοδαπός άνδρας, ενώ στην συνέχεια ο 42χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος σε τσιμεντένια είσοδο οικίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ήλιδας, διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού και θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο Δυστύχημα Καπελέτο Αστυνομία
