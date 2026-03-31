Άγιο Φως: «Η ελληνική πολιτεία θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την ασφαλή μεταφορά του στην Ελλάδα» λέει το ΥΠΕΞ

Σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο γεωπολιτικό πλαίσιο, οι ελληνικές αρχές παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή για την φετινή αποστολή παραλαβής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα.

Οι αυξανόμενες εντάσεις στην περιοχή, με επίκεντρο τη σύγκρουση που εμπλέκει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν, καθιστούν τον σχεδιασμό της επιχείρησης σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε στενή συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή τον βασικό επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη μετάβαση της ελληνικής αποστολής στην Ιερουσαλήμ και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Αθήνα. Ωστόσο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κρίσιμες παράμετροι της αποστολής παραμένουν υπό συνεχή αξιολόγηση, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται άμεσα από την εξέλιξη της κατάστασης επί του πεδίου.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού ο Έλληνας υπουργός, Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι όποιες δυνατότητες υπάρχουν δεν δύναται να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφαλείας. Η όλη επιχείρηση θα λάβει χώρα εν μέσω πολέμου. Ο υπουργός Εξωτερικών είναι σε επαφή με τον Ισραηλινό ομόλογό του ενώ η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς. Η ελληνική πολιτεία θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την ασφαλή μεταφορά του Άγιου Φωτός στην Ελλάδα», ανέφερε κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.

Καθοριστική ημερομηνία η 1η Απριλίου

Το ενδιαφέρον στρέφεται στην Τετάρτη, 1 Απριλίου, οπότε και αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για το εύρος και τη σύνθεση της αποστολής, αλλά και για τον τρόπο μεταφοράς του Αγίου Φωτός.

Πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η ελληνική παρουσία θα είναι περιορισμένη, ακολουθώντας το πρότυπο που είχε υιοθετηθεί κατά την περίοδο της πανδημίας, με έμφαση στην ευελιξία και την ασφάλεια.

Παρά τις δυσκολίες, εκκλησιαστικοί κύκλοι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ως προς την τέλεση της Αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως. Ο Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Βαρθολομαίος, εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, εκτίμησε ότι το τελετουργικό θα πραγματοποιηθεί κανονικά, διατηρώντας τη συνέχεια μιας παράδοσης αιώνων.

Όπως ανέφερε, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων αναμένεται να συμμετάσχει απρόσκοπτα στις ιερές ακολουθίες, αν και η παρουσία των πιστών εντός του Ναού θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε την εντατική προσπάθεια της ελληνικής Πολιτείας να διασφαλίσει την απρόσκοπτη μεταφορά του Αγίου Φωτός, σημειώνοντας ότι οι επαφές με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι καθημερινές και στενές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία της πνευματικής διάστασης της εορτής, επισημαίνοντας ότι «το Άγιο Φως μεταδίδεται μέσα από την πίστη και την προσευχή, όπου κι αν βρίσκονται οι πιστοί», καλώντας παράλληλα σε ψυχραιμία ενόψει των εξελίξεων.

Αυστηροί περιορισμοί και σενάρια ακύρωσης

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές αρχές θέτουν αυστηρούς όρους για την πραγματοποίηση της τελετής. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων συγκαταλέγονται η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στον Ναό της Αναστάσεως, η ύπαρξη κατάλληλων καταφυγίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και η πλήρης διασφάλιση των συνθηκών ασφαλείας.

Ο αριθμός των παρευρισκομένων εντός του Ναού αναμένεται να περιοριστεί δραστικά, με ανώτατο όριο τα 50 άτομα, ενώ η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής άδειας. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν συνολικά τα μέτρα για τις πασχαλινές εκδηλώσεις, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ακύρωσης, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν.

Διεθνείς διαβουλεύσεις και ανησυχία στην Ορθοδοξία

Το κλίμα ανησυχίας αποτυπώνεται και στις διεθνείς εκκλησιαστικές επαφές. Ο Πατριάρχης Βουλγαρίας Δανιήλ επικοινώνησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ', εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκτιμώντας ότι, παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις, οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα θα πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς διακοπές.