Αιγιάλεια: Διακοπή νερού στα Φασουλέικα Ροδοδάφνης σήμερα

Διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί σήμερα στα Φασουλέικα της Ροδοδάφνης λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας αναφέρει τα εξής:

Λόγω βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, θα υπάρχει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Φασουλέικα Κοινότητας Ροδοδάφνης του Δήμου Αιγιαλείας, σήμερα έως περίπου τη 1 το μεσημέρι.