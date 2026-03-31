Δίκη για τα Τέμπη: Χωριστά οι συγγενείς, απαγόρευση για φωτογραφίες και βίντεο

Δημοσιεύτηκε η διάταξη της προέδρου του Δικαστηρίου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας σχετικά με τον καταμερισμό των θέσεων και τη διαδικασία εισόδου στην αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με τους συγγενείς των θυμάτων να βρίσκονται σε διαφορετική αίθουσα.

Στην κύρια αίθουσα θα βρίσκονται οι δικηγόροι και όσοι από τους 36 κατηγορούμενους επιθυμούν να δώσουν το «παρών» στη διαδικασία, ενώ δεν είναι δυνατόν να χωρέσουν στην αίθουσα όλοι οι συγγενείς των θυμάτων.

Όσον αφορά τους δημοσιογράφους, θα υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για την παρακολούθηση της δίκης, ενώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον κάτω όροφο όπου υπάρχουν ειδικές οθόνες θα κάθονται και οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Αναλυτικά οι θέσεις

250 θέσεις δικηγόρων

20 θέσεις δημοσιογράφων

138 θέσεις διαδίκων

36 θέσεις κατηγορουμένων

10 θέσεις δικαστών

Σύνολο: 454 θέσεις

Σύμφωνα με την απόφαση της προέδρου:

Υπενθυμίζεται ότι η δίκη συνεχίζεται αύριο, Τετάρτη 1/4, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν την πρώτη ημέρα έναρξης.

Όλη η απόφαση της προέδρου του Δικαστηρίου

Η διάταξη που κοινοποιήθηκε στον Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισας, στην Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων και στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας αναφέρει τα εξής:

Α. Είσοδος δικηγόρων, κατηγορουμένων και υποστηριζόντων την κατηγορία

Η είσοδος θα γίνεται αποκλειστικά από την προορισμένη για τους δικηγόρους είσοδο, στις 08:00 π.μ., μόνο με την επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητας και την προφορική αναφορά του ονόματος του διαδίκου για τον οποίο θα παρασταθούν, είτε ως υπεράσπιση είτε ως υποστήριξη της κατηγορίας.

Σε περίπτωση που διάδικος έχει περισσότερους από έναν δικηγόρους, θα επιτρέπεται η είσοδος, σύμφωνα με τον νόμο, έως τριών.

Πριν την είσοδο στην αίθουσα θα υπάρχουν τέσσερα σημεία καταγραφής, σε αλφαβητική σειρά των διαδίκων, όπου θα γίνεται η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητας και η δήλωση του ονόματος του διαδίκου που εκπροσωπούν.

Μετά την είσοδό τους, θα καταλαμβάνουν τις θέσεις που προορίζονται για αυτούς και έχουν ειδική σήμανση, με τη συνδρομή των αστυνομικών της αίθουσας.

Β. Είσοδος διαδίκων – κατηγορουμένων – υποστηριζόντων την κατηγορία

Οι κατηγορούμενοι θα εισέλθουν από την επάνω είσοδο (δεξιά πλευρά του κτιρίου), με έλεγχο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Οι λοιποί διάδικοι θα εισέλθουν από την είσοδο του ισογείου ως εξής:

Μετά την ολοκλήρωση της εισόδου των δικηγόρων, θα εισέλθουν οι πρώτοι 100 υποστηρίζοντες την κατηγορία, με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και καταγραφή των στοιχείων τους. Στη συνέχεια θα οδηγούνται στην επάνω αίθουσα.

Έπειτα θα εισέλθουν οι υπόλοιποι διάδικοι με την ίδια διαδικασία και θα οδηγηθούν στην κάτω αίθουσα, όπου υπάρχουν οθόνες για την παρακολούθηση της διαδικασίας.

Μετά τη νομιμοποίηση των πρώτων 100 διαδίκων, θα αποχωρούν ή θα μετακινούνται στον ισόγειο χώρο με τις οθόνες.

Εφόσον υπάρξει δυνατότητα, θα οδηγούνται στην επάνω αίθουσα και οι επόμενοι διάδικοι, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης.



Γ. Είσοδος δημοσιογράφων

Διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι:

Στην επάνω αίθουσα θα επιτραπεί η είσοδος σε 21 διαπιστευμένους δημοσιογράφους του δικαστικού ρεπορτάζ, με επίδειξη δημοσιογραφικής ταυτότητας. Θα καταλαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις με ειδική σήμανση.

Μη διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι:

Θα εισέρχονται από την είσοδο των διαδίκων, μετά την είσοδο των πρώτων 100 υποστηριζόντων την κατηγορία και μέχρι τη συμπλήρωση 25 ατόμων. Θα οδηγούνται στην κάτω αίθουσα με τις οθόνες.

Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται η φωτογράφηση κατά τη διάρκεια της δίκης.

Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο.

Απαγορεύεται η είσοδος φωτορεπόρτερ και άλλων δημοσιογράφων πέραν των προβλεπόμενων.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις των κατηγορουμένων, εφόσον δεν παρίστανται αυτοπροσώπως, θα παραμένουν κενές καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης.

Η παρούσα διάταξη αφορά μόνο τη διαδικασία νομιμοποίησης των διαδίκων. Μετά την ολοκλήρωσή της θα εκδοθεί νέα διάταξη.