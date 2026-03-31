Κορωπί: Η στιγμή του ξυλοδαρμού δύο νεαρών από ομάδα 20 ατόμων- ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άτομα ηλικίας 18 και 19 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει καρέ καρέ τη βίαιη επίθεση σε βάρος δύο νεαρών στο Κορωπί εξετάζουν πλέον οι διωκτικές αρχές.
Στα επίμαχα πλάνα, τα οποία προέρχονται από τζαμαρία καταστήματος και δημοσιοποιήθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, αποτυπώνεται η στιγμή κατά την οποία ομάδα περίπου είκοσι ατόμων περικυκλώνει και ξυλοκοπεί τους δύο νεαρούς, ηλικίας 18 και 19 ετών. Η επίθεση ήταν τόσο βίαιη, ώστε κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά τους στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Στο βίντεο φαίνονται επίσης εργαζόμενοι του Δήμου να σπεύδουν στο σημείο, προκειμένου να απομακρύνουν τους δράστες και να προστατεύσουν τους δύο νεαρούς από τη μαζική επίθεση.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται επίσημα το απόγευμα της Δευτέρας, όταν οι δύο νεαροί προχώρησαν σε σχετική καταγγελία στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στους αστυνομικούς, η βίαιη συμπλοκή εκτυλίχθηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα. Το οπτικοακουστικό υλικό επιβεβαιώνει τη βιαιότητα των χτυπημάτων και αποτελεί πλέον το βασικό εργαλείο της αστυνομίας για την ταυτοποίηση των δραστών.
Κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στον χώρο όπου εκτυλίχθηκαν οι σκηνές βίας, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι μήκους δεκαέξι εκατοστών, το οποίο έπεσε από τους δράστες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr