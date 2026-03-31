Κορωπί: Η στιγμή του ξυλοδαρμού δύο νεαρών από ομάδα 20 ατόμων- ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει καρέ καρέ τη βίαιη επίθεση σε βάρος δύο νεαρών στο Κορωπί εξετάζουν πλέον οι διωκτικές αρχές.

Στα επίμαχα πλάνα, τα οποία προέρχονται από τζαμαρία καταστήματος και δημοσιοποιήθηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, αποτυπώνεται η στιγμή κατά την οποία ομάδα περίπου είκοσι ατόμων περικυκλώνει και ξυλοκοπεί τους δύο νεαρούς, ηλικίας 18 και 19 ετών. Η επίθεση ήταν τόσο βίαιη, ώστε κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά τους στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στο βίντεο φαίνονται επίσης εργαζόμενοι του Δήμου να σπεύδουν στο σημείο, προκειμένου να απομακρύνουν τους δράστες και να προστατεύσουν τους δύο νεαρούς από τη μαζική επίθεση.