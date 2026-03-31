Τροχαίο ατύχημα στη Ναυπάκτου-Ιτέας - Ένας σοβαρά τραυματίας- ΒΙΝΤΕΟ

Σύγκρουση δύο οχημάτων είχαμε πριν λίγη ώρα κοντά στον Άγιο Νικόλαο στην Φωκίδα.

Από την σύγκρουση σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr τραυματίστηκε ένα άτομο το οποίο μεταφέρηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας .

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου αφου πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες παρέλαβε τον τραυματία.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Ευπαλίου.