Υπάρχει αρκετός αμίαντος, σε σπίτια και χωράφια της Πάτρας, όμως η απομάκρυνσή του είναι... «μπελάς»

Η διαχείριση και απομάκρυνση υλικών που περιέχουν αμίαντο (όπως φύλλα ΕΛΕΝΙΤ, σωλήνες ή μονωτικά) αποτελεί μια ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδικασία, η οποία ρυθμίζεται από αυστηρούς κανονισμούς, λόγω της καρκινογόνου φύσης του υλικού, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως αντικίνητρο για πολλούς ώστε να ξεφορτωθούν αυτά τα υλικά.

Η απομάκρυνση με ίδια μέσα απαγορεύεται ρητά, ωστόσο κάποιοι τα πετούν σε απομακρυσμένες περιοχές ενώ άλλοι απλά επιλέγουν να τα διατηρήσουν στους χώρους τους για να μην μπουν σε έξοδα απομάκρυνσης με εξιδεικευμένη εταιρεία.

Η μοναδική νόμιμη και ασφαλής προσέγγιση περιλαμβάνει τα εξής στάδια:



Ανάθεση σε εξειδικευμένο συνεργείο: Είναι απαραίτητη η συνεργασία με πιστοποιημένη εταιρεία που διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την αποξήλωση, μεταφορά και τελική διάθεση αμιαντούχων υλικών.



Η εταιρεία αναλαμβάνει την έκδοση όλων των προβλεπόμενων εγκρίσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΚΥΑ 8243/1113/1991). Τα υλικά αφαιρούνται με προσοχή ώστε να μην θραύονται, υφίστανται ειδική επεξεργασία (ψεκασμό για δέσμευση ινών), τοποθετούνται σε ανθεκτικές, ειδικές συσκευασίες (συνήθως διπλή πλαστική προστασία) και επισημαίνονται ως επικίνδυνα.

Η μεταφορά γίνεται με ειδικά οχήματα προς εγκεκριμένους χώρους διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ).

Οι ειδικοί δίνουν βασικές οδηγίες και συνιστούν προφυλάξεις για εκείνους που έχουν στους χώρους τους υλικά αμιάντου.

Αυτές είναι:



Αποφύγετε να σπάτε ή να κόβετε υλικά που περιέχουν αμίαντο (π.χ. διάτρηση ΕΛΕΝΙΤ), καθώς έτσι απελευθερώνονται επικίνδυνες ίνες στον αέρα.



Μην απορρίπτετε αμίαντο σε κοινούς κάδους, ρέματα, οικόπεδα ή δημόσιους χώρους. Η πράξη αυτή είναι παράνομη και τιμωρείται με αυστηρά πρόστιμα.

Σε περίπτωση αμφιβολίας για την ύπαρξη αμιάντου σε κάποιο υλικό, συνιστάται να απευθυνθείτε σε ειδικούς για έλεγχο.