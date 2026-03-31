Αμπελόκηποι: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την ταράτσα με τα πουλερικά και τις κατσίκες

Δικογραφία για παράνομη εκτροφή ζώων σχηματίστηκε αναφορικά με την υπόθεση των πουλερικών και αμνοεριφίων που εντοπίστηκαν στην ταράτσα 16ώροφου κτιρίου στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η δικογραφία αφορά έναν 55χρονο άνδρα καθώς και την εταιρεία διαχείρισης του ακινήτου, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων.

Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας, όπου διαπιστώθηκε ότι στον κοινόχρηστο χώρο της ταράτσας είχε φτιαχτεί μία ιδιότυπη στάνη και ένα κοτέτσι, με ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν μέσα σε κλουβιά, 15 κατσίκες, 36 κότες, τρεις πάπιες και επτά άλλα πουλερικά, με εμφανή σημάδια ακαθαρσίας και πλημμελούς φροντίδας.

Αμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας Προστασίας Ζώων, ενώ κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα ζώα μεταφέρθηκαν σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας, όπου θα υποβληθούν στους απαραίτητους ελέγχους.