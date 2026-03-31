Κόρινθος: Η στιγμή που η κοπέλα του πρώην συντρόφου της 38χρονης στήνει καρτέρι στην πολυκατοικία

Θύμα άγριας επίθεσης από τον πρώην σύντροφό της και τη νυν κοπέλα του έπεσε μία 38χρονη γυναίκα στην Κόρινθο το βράδυ της Κυριακής.

Οι δύο δράστες έστησαν καρτέρι στην 38χρονη. Μόλις την είδαν να επιστρέφει από την εργασία της, επιτέθηκαν ρίχνοντάς της νέφτι, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησαν και της έριξαν σπρέι πιπεριού.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο του kathimerini.gr, απεικονίζεται η στιγμή που η νυν σύντροφος κατευθύνεται στην πολυκατοικία όπου διέμενε η 38χρονη, λίγο πριν από την επίθεση.

Οι φωνές της γυναίκας κινητοποίησαν τους περιοίκους, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο που παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν από υλικό καμερών ασφαλείας της περιοχής και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατηγορούνται για βαριά σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία.