Τέλη κυκλοφορίας ανά μήνα - myCAR: Ξεκινά η άρση ακινησίας για τα ΙΧ από 1η Απριλίου

Από την 1η Απριλίου ενεργοποιείται η δυνατότητα επανακυκλοφορίας οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας μόνο για τους μήνες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους, αξιοποιώντας τη ρύθμιση ειδικά ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

Περισσότεροι από 120.000 κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, που είχαν καταθέσει πινακίδες έως και τον Δεκέμβριο του 2025 ή και νωρίτερα, αποκτούν τη δυνατότητα να τις ανακτήσουν χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, πληρώνοντας αποκλειστικά το αναλογικό ποσό τελών για το διάστημα κυκλοφορίας που θα επιλέξουν.

Πώς λειτουργεί το σύστημα της τμηματικής καταβολής

Το σύστημα της τμηματικής καταβολής λειτουργεί με απλό μαθηματικό κανόνα: Το ετήσιο ποσό «σπάει» σε δωδέκατα. Έτσι, χρήση ενός μήνα αντιστοιχεί στο 1/12 των τελών, δύο μήνες στα 2/12 κ.ο.κ. Για παράδειγμα, όχημα με ετήσια επιβάρυνση 300 ευρώ θα κοστίσει 100 ευρώ για τέσσερις μήνες κυκλοφορίας, ενώ για τέλη 500 ευρώ το τρίμηνο μεταφράζεται σε 125 ευρώ. Αντίστοιχα, σε όχημα με ετήσια τέλη 900 ευρώ, η εξάμηνη χρήση ανέρχεται στα 450 ευρώ.

Ψηφιακά η διαδικασία για άρση της ακινησίας

Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ψηφιακά. Πιο αναλυτικά , οι οδηγοί θα πρέπει να μπουν με τους κωδικούς Taxisnet στην πλατφόρμα, να επιλέξουν το όχημα που είναι σε ψηφιακή ακινησία και να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, πριν επανεκκινηθεί το όχημα θα προηγηθεί online έλεγχος εάν είναι ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία και ώρα συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης και στη συνέχεια να γίνει η υποβολή του αιτήματος. Όσοι έχουν καταθέσει τις πινακίδες του οχήματός τους στην εφορία θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημα στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να τις παραλάβουν.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τα οχήματα με περισσότερους ιδιοκτήτες, καθώς απαιτείται η συναίνεση όλων για την άρση ακινησίας, μέσω ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή παρέχεται μία φορά ανά έτος, ενώ μετά τη λήξη της περιόδου κυκλοφορίας το όχημα πρέπει να τεθεί εκ νέου σε ακινησία. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με σημαντικά πρόστιμα.