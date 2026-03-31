Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας για την απάτη με τις χρυσές λίρες- Είχαν «χτυπήσει» και στην Κάτω Αχαΐα -ΦΩΤΟ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία των μελών της οικογένειας Βιλανάκη που συνελήφθησαν στη Λάρισα για τις απάτες με τις χρυσές λίρες και τους εκβιασμούς.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος -4- ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις στη Λάρισα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης κατ’ εξακολούθηση με σκοπό να βλάψουν ξένη περιουσία και να αποκομίσουν αντίστοιχο παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των -120.000- ευρώ και της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες –υπό τη μορφή της απόκτησης, κατοχής και χρήσης περιουσίας εν γνώσει κατά το χρόνο κτήσης ή κατά το χρόνο περιέλευσης της κατοχής ή της χρήσης του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα- της οποίας το αντικείμενο υπερβαίνει συνολικά την αξία των -120.000- ευρώ.

Πρόκειται για τους:

ΒΙΛΑΝΑΚΗ Γεώργιο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 03-11-1982 στη Λάρισα,

ΒΙΛΑΝΑΚΗ Κυριάκο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 29-01-1976 στην Έδεσσα,

ΒΙΛΑΝΑΚΗ Μάρκο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 06-06-1984 στην Κατερίνη,

ΒΙΛΑΝΑΚΗ Άγγελο του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας, γεν. 30-12-1980 στο Άργος,

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, καθώς και στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη των εγκλημάτων ή άλλων ομοειδών αδικημάτων που είναι πιθανό να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476915 και 210-6476765 του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι, διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας ενός (1) μήνα, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

Είχαν «χτυπήσει» και στην Κάτω Αχαϊα

Τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν το ποσό των 22.500 ευρώ από έναν Ρομά από την Κάτω Αχαΐα, απαιτώντας χρήματα με εκβιαστικό τρόπο. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, φέρονται επίσης να αφαίρεσαν από τον γιο του ένα ακριβό ρολόι Rolex, οικογενειακό κειμήλιο και δώρο από τον παππού του, το οποίο δεν του επέστρεψαν ποτέ.