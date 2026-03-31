Πορτοκαλί προειδοποίηση για κακοκαιρία στα νησιά του Ιονίου - Σε ετοιμότητα Ζάκυνθος και Κεφαλονιά

Πορτοκαλί προειδοποίηση, για τα νησιά του Ιονίου, ισχύει για αύριο Τέταρτη 1-4-2026, σύμφωνα με σημερινό έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ και την απόφαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς, προβλέπεται κακοκαιρία ERMINIO, από τις πρώτες πρωινές ώρες, με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές, καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις και ΝΑ ανέμους έως 6 μποφόρ, που θα πνέουν στην περιοχή μας.

Σύμφωνα, με σχετική ανακοίνωση, από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, γίνεται έκκληση σε όλους τους κατοίκους της Ζακύνθου, εάν και εφόσον προκύψουν κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως ισχυρή βροχόπτωση, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές που ενέχουν κίνδυνο κατολισθήσεων και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Όπως αναφέρει το ertnews.gr ιδιαιτέρως προσεκτικοί, σε φαινόμενα κατολισθήσεων, καλούνται να είναι οι κάτοικοι όλων των ευάλωτων περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, καθώς και αυτών που είχαν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα στο παρελθόν. Παράλληλα, καλούνται όλοι οι κάτοικοι, ειδικά των αγροτικών περιοχών, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε φαινόμενα συσσώρευσης φερτών υλικών και αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα σε τάφρους, χειμάρρους, γεφύρια και ρέματα.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, είναι σε πλήρη 24ωρη ετοιμότητα, σε συνεργασία με όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τις εθελοντικές οργανώσεις και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Επίσης, παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι ειδικά των αγροτικών περιοχών, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε φαινόμενα συσσώρευσης φερτών υλικών και αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα σε τάφρους χειμάρρους γεφύρια και ρέματα.

Μεγάλη Προσοχή στις ευάλωτες περιοχές της πόλης της Ζακύνθου καθώς και σε όλες τις παράκτιες περιοχές. Παρακαλούνται όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και οι Εθελοντικές Οργανώσεις να είναι σε ετοιμότητα. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, είναι σε πλήρη 24ωρη ετοιμότητα, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Αρχές και τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Για την έγκυρη και σωστή ενημέρωση τους όλοι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ: www.emy.gr ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορούν όλοι να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές στα τηλέφωνα : ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 199 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 100 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΥΚΩΝ 2695083217 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2695028117 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112.

Τέλος, αντίστοιχη ανακοίνωση υπάρχει και από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αργοστολίου Κεφαλονιάς.