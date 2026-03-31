Ηράκλειο: Η τραγική ιστορία πίσω από την αυτοκτονία 93χρονου

Σε θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και της Χερσονήσου ύστερα από δύο σοβαρά περιστατικά που εκτυλίχθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Στον Μοχό του Δήμου Χερσονήσου, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο θάνατος ενός 93χρονου άνδρα οφείλεται σε αυτοχειρία. Ο ηλικιωμένος - να θυμίσουμε - ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από λιμνοδεξαμενή λίγα χιλιόμετρα από τον οικισμό, σε επιχείρηση όπου συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ με δύτες, καθώς και πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το Neakriti.gr, ο 93χρονος είχε κλονιστεί μετά την απώλεια της συζύγου του και είχε επιχειρήσει ξανά να βάλει τέλος στη ζωή του στο παρελθόν πίνοντας χλωρίνη.

Η τραγική εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στους κατοίκους της περιοχής, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν όλες τις συνθήκες που οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα.