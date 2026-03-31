Γαστούνη: Ληστεία σε πρατήριο καυσίμων- Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Εξιχνιάστηκε ληστεία σε πρατήριο καυσίμων στη Γαστούνη, με την ταυτοποίηση του δράστη από τις αστυνομικές αρχές.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Εξιχνιάσθηκε, μετά από έρευνα, των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, σε συνεργασία με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, υπόθεση ληστείας, που διαπράχθηκε στη Γαστούνη, σε βάρος υπαλλήλου πρατηρίου καυσίμων.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία, για ληστεία, σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, προχθές το μεσημέρι, ο κατηγορούμενος μετέβη σε πρατήριο καυσίμων και με την χρήση μαχαιριού, απείλησε την υπάλληλο και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -156- ευρώ, ως μέρος των εισπράξεων.

Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν μεθοδικές έρευνες από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού και τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, οι οποίοι αξιοποιώντας τα στοιχεία, που συνέλεξαν κατά το προανακριτικό τους έργο, ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.