Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο μαθητής έπειτα από κατανάλωση προϊόντων κάνναβης σε σχολική εκδρομή- Άλλος έχασε τον προσανατολισμό του

Αναστάτωση προκλήθηκε σε εκδρομή σχολείου της Θεσσαλονίκης, όταν οι μαθητές επισκέφθηκαν κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβη στα Ιωάννινα, και κατανάλωσαν διάφορα είδη που προμηθεύτηκαν, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να καταλήξει στο νοσοκομείο, με συμπτώματα ζάλης και έντονης αδιαθεσίας κι ένας άλλος έχασε τον προσανατολισμό του και βρέθηκε να περιπλανιέται στην πόλη.

Όλα ξεκίνησαν την Κυριακή όταν το ΕΚΑΒ κλήθηκε να μεταφέρει στο νοσοκομείο έναν ανήλικο με συμπτώματα ζάλης και έντονης αδιαθεσίας.

Όπως προέκυψε ο ανήλικος ήταν μαθητής από τη Θεσσαλονίκη και συμμετείχε σε σχολική εκδρομή στην πόλη. Μια παρέα μαθητών επισκέφτηκε κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης και προμηθεύτηκαν διάφορα είδη, τα οποία κατανάλωσαν. Σύντομα ο ανήλικος αισθάνθηκε αδιαθεσία, ενώ ένας άλλος μαθητής αποχώρησε από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση καθώς είχε χάσει τον προσανατολισμό του.

Η αστυνομία που ενημερώθηκε τον εντόπισε, ενώ επιπλέον συνέλαβε τον υπάλληλο του καταστήματος, την καθηγήτρια-αρχηγό της σχολικής εκδρομής και τη μητέρα του ανηλίκου που νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

«Από το πρωί σήμερα που ενημερωθήκαμε για το συμβάν, ζητήσαμε πλήρη ενημέρωση και πειθαρχική διερεύνηση της υπόθεσης», δήλωσε στη Voria o Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.