Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της κακοκαιρίας «ERMINIO» - Σε «Red Code» 7 περιοχές

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), αύριο, Τετάρτη 01-04-2026 και την Πέμπτη 02-04-2026 τις Περιφέρειες:

* Αττικής

* Στερεάς Ελλάδας

* Θεσσαλίας περιλαμβανομένων των Σποράδων

* Πελοποννήσου

* Νοτίου Αιγαίου

καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο αυτό, Δήμοι και Περιφέρειες των παραπάνω περιοχών καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

γ. Στην Αττική από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

δ. Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

στ. Θα επικρατήσουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα πολύ θυελλώδεις ΝΑ άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και στα Δωδεκάνησα 10 μποφόρ.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί.