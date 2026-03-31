«Δυνητικά επικίνδυνη» η κακοκαιρία Erminio: Πότε θα... αγριέψει στη Δυτική Ελλάδα- Δείτε Live την εξέλιξη του καιρού

Για μια «δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία» κάνει λόγο ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κι επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, Κώστας Λαγουβάρδος, σχολιάζοντας τον καιρό του επόμενου διημέρου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που έρχεται θα είναι: Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, με την κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να επηρεάζονται σημαντικά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι χαλαζοπτώσεις αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από το απόγευμα στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη, ειδικότερα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η εξέλιξη αυτή του καιρού συνδέεται με μια ιδιαίτερα δυναμική διάταξη πάνω από την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο και την ταυτόχρονη παρουσία δύο βαρομετρικών χαμηλών. Σημειώνεται μάλιστα ότι σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία αναπτύχθηκε από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το συγκεκριμένο επεισόδιο κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Την Τετάρτη το μεσημέρι θα έχουμε δύο βαρομετρικά χαμηλά

Όπως εξηγεί ο κ. Λαγουβάρδος, ήδη από σήμερα, Τρίτη, είναι σχηματισμένο ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία, το οποίο ονομάστηκε “Erminio” από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με βροχές και καταιγίδες ανοιχτά ακόμη του Ιονίου.

«Έχει κάποιες βροχές στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο και μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένονται βροχές στα δυτικά τμήματα, δηλαδή νησιά του Ιονίου, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, χωρίς όμως τα σημερινά ύψη βροχής να μας ανησυχούν σε αυτές τις περιοχές. Αύριο, Τετάρτη (1/4/26), έχουμε, όμως, την εξής εξέλιξη:

Παραμένει το βαρομετρικό χαμηλό εκεί στη Νότια Ιταλία και ανοιχτά του Ιονίου και δημιουργείται ένα βαρομετρικό χαμηλό -αυτό είναι το παράδοξο- από τη Βόρεια Αφρική, το οποίο περνάει πάνω από τη Λιβύη, την Κρήτη μέσα στην ημέρα, και έρχεται στο Αιγαίο προς το μεσημέρι της Τετάρτης.

Την Τετάρτη το μεσημέρι θα έχουμε δύο βαρομετρικά χαμηλά, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο, που ο συνδυασμός κάνει την κατάσταση πιο δύσκολη. Ειδικά αυτό του ανατολικού κομματιού του Αιγαίου, αυτό δηλαδή που έρχεται από την Αφρική, θα “δώσει” έντονες βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα, Πιερία, Θεσσαλία κυρίως στα ανατολικά τμήματα, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, σε ένα μεγάλο τμήμα της Ανατολικής και Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, και στη συνέχεια στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα». Όπως σημειώνει, αυτό το χαμηλό, θα συνδυάζεται με πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικούς ανέμους. ειδικά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου και μέχρι τις Κυκλάδες. «Θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ μέσο άνεμο και ριπές που θα ξεπεράσουν τα 110 χλμ την ώρα, με πιθανότητα να δημιουργήσουν προβλήματα πέρα από τη ναυσιπλοΐα και στην ξηρά γιατί θα έχουμε πολύ ενισχυμένους ανέμους», σημειώνει.

«Μας ανησυχεί και η Αττική»

Για την Αττική, όπως τονίζει θα σημειωθούν βροχοπτώσεις από το πρωί, ωστόσο τα φαινόμενα θα ενταθούν από το μεσημέρι και το απόγευμα όπου αναμένεται να εκδηλωθούν καταιγίδες. «Μας ανησυχεί γιατί τα προβλεπόμενα ύψη βροχής είναι σχετικά υψηλά και δεδομένης της ευαισθησίας της Αττικής στα πλημμυρικά επεισόδια μικρής ή μεγάλης έντασης. Μας ανησυχεί επομένως και η Αττική», εξηγεί και προσθέτει ότι την Πέμπτη θα συνεχιστούν οι βροχές και στην Αττική αλλά με μικρότερη ένταση. «Η αυριανή μέρα είναι η πιο δύσκολη και θα έλεγα από το μεσημέρι και μετά στις πιο πολλές περιοχές».

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό έχει σχηματιστεί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας. Ταυτόχρονα, δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο βαθαίνει γρήγορα στην περιοχή του Αιγαίου, κινείται από την περιοχή της Βόρειας Αφρικής προς τα βόρεια-βορειοανατολικά. «Αυτό είναι το χαμηλό που συνδέεται άμεσα με τη σημαντική επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας την Τετάρτη. Η δημιουργία αυτού του δεύτερου χαμηλού συνδέεται με σημαντικές θερμοκρασιακές διαφορές πάνω από την Αφρική», υπογραμμίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Σε σχετικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ παρουσιάζονται οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας στα 850 hPa (σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020) την Τετάρτη 01 Απριλίου 2026 09:00. Πρόκειται, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, για μια ασυνήθιστη για την εποχή ψυχρή εισβολή που εντοπίζεται στη Βορειοδυτική Αφρική, με τις ψυχρές αέριες μάζες (αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις) να μετατοπίζουν βορειότερα τις θερμές αέριες μάζες (θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις) πάνω από τη Σαχάρα προς τη Μεσόγειο.