Erminio: Σε κόκκινο συναγερμό 7 περιοχές - Meteo "Ακραία βροχόπτωση την Τετάρτη" - Τι ισχύει για σχολεία και εργαζόμενους

Eπτά περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό» (Red Code) ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας «Erminio», όπως αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

Στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση). Στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση). Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση). Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση). Στην Πιερία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην Αττική από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση). Στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση). Στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές – βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, που εκδόθηκε το μεσημέρι της Τρίτης:

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed2.html?lat=38.248&lon=21.731&detailLat=38.248&detailLon=21.731&width=650&height=450&zoom=5&level=surface&overlay=wind&product=ecmwf&menu=&message=&marker=&calendar=now&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1" frameborder="0"></iframe>

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα και στη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, με την κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να επηρεάζονται σημαντικά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι χαλαζοπτώσεις, που αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στα Επτάνησα και στη Δυτική Ελλάδα, ενώ από το απόγευμα στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη, ειδικότερα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ο παρακάτω χάρτης δείχνει την πρόγνωση για τις βροχοπτώσεις που αναμένονται το τρίωρο 18.00-21.00 της 1ης Απριλίου.

Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους φέρνει αύριο στη χώρα η κακοκαιρία «Erminio». Το meteo, στην πρόγνωσή του, κάνει λόγο για ισχυρές βροχοπτώσεις που τις κατατάσσει στην κατηγορία 5 (ακραία).

Οπως φαίνεται στον δεύτερο χάρτη, μια ασυνήθιστη για την εποχή ψυχρή εισβολή εντοπίζεται στη Βορειοδυτική Αφρική, με τις ψυχρές αέριες μάζες να μετατοπίζουν βορειότερα τις θερμές αέριες μάζες πάνω από τη Σαχάρα προς τη Μεσόγειο.

Το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό (L1) έχει σχηματιστεί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας. Ταυτόχρονα, δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό (L2), το οποίο βαθαίνει γρήγορα στην περιοχή του Αιγαίου, κινείται από την περιοχή της Βόρειας Αφρικής προς τα βόρεια-βορειοανατολικά. Αυτό είναι το χαμηλό που συνδέεται άμεσα με τη σημαντική επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας την Τετάρτη. Η δημιουργία αυτού του δεύτερου χαμηλού σχετίζεται με σημαντικές θερμοκρασιακές διαφορές πάνω από την Αφρική.

Οπως επισημαίνει το meteo, η εξέλιξη του καιρού συνδέεται με την ταυτόχρονη παρουσία δύο βαρομετρικών χαμηλών πάνω από την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο.

Κακοκαιρία «Erminio»: Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη, κλείνουν μόνο τα νυχτερινά

Σε ό,τι αφορά τα σχολεία ανοιχτά θα παραμείνουν στην Αττική την Τετάρτη 1η Απριλίου, όπως αποφασίστηκε από την Περιφέρεια, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε ενόψει της έλευσης της κακοκαιρίας «Erminio».

Κλειστά θα είναι μόνο τα νυχτερινά σχολεία του λεκανοπεδίου.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής:

Ανοιχτά θα παραμείνουν την Τετάρτη, 1η Απριλίου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Αττική, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, μετά και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αντιθέτως, κλειστά θα είναι τα νυχτερινά σχολεία, καθώς τα φαινόμενα της επικείμενης κακοκαιρίας «Erminio», σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής Κινδύνου και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αναμένεται να εξελιχθούν ραγδαία και να ενταθούν από τις απογευματινές ώρες μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν «με σεβασμό προς τον οικογενειακό προγραμματισμό», ενώ προέβη στις ακόλουθες τέσσερις συστάσεις:

1. Περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, κυρίως τις κρίσιμες ώρες, από το απόγευμα και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους γονείς και τους φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας κατά τη μετάβασή τους προς και από αυτές.

2. Επανεξέταση απογευματινών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων και εξωσχολικών προγραμμάτων, με γνώμονα την ασφάλεια.

3. Εκκληση προς το υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

4. Αμεση απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για αναβολή – ματαίωση των μαθητικών εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία της Περιφέρειας, από και προς όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου ώρα με την ώρα, ενώ με εντολή περιφερειάρχη τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Οργανα Πολιτικής Προστασίας συσκέπτονται διαρκώς πάνω σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου, σε συνεχή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:

«Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο, η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκλήθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τα μετεωρολογικά μοντέλα, η Αττική για αύριο, Τετάρτη 1η Απριλίου, βρίσκεται σε red code.

Η κακοκαιρία “Erminio” αναμένεται να εξελιχθεί ραγδαία, με τα φαινόμενα να εντείνονται από τις απογευματινές ώρες έως και τα μεσάνυχτα.

Σεβόμενοι τον οικογενειακό προγραμματισμό, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία σε όλη την Αττική.

Κατά τις κρίσιμες ώρες, κυρίως από το απόγευμα και μετά, συστήνουμε τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητάμε από μαθητές και οικογένειες, καθώς και από τους φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας.

Απογευματινές δραστηριότητες, φροντιστήρια και εξωσχολικά προγράμματα καλό είναι να επανεξεταστούν από τους γονείς, με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών.

Την ίδια στιγμή, απευθύνουμε έκκληση προς το υπουργείο Παιδείας, για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Παράλληλα, καλούμε τα συναρμόδια υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα σε απόφαση αναβολής ή ματαίωσης των μαθητικών εκδρομών από και προς τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό.

Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή – είναι ευθύνη.

Και η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογής».

Κλειστά τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Επίσης, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, όλες οι σχολικές μονάδες σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα παραμείνουν κλειστές την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026.

Η απόφαση αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών, συμπεριλαμβανομένων:

Νηπιαγωγείων και δομών Προσχολικής Αγωγής

Δημοτικών σχολείων

Γυμνασίων και Λυκείων

Ειδικών σχολείων

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας, το μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών, ενόψει των ισχυρών βροχοπτώσεων και των επικίνδυνων φαινομένων που αναμένονται.

ΓΣΕΕ: Ανάγκη εφαρμογής ρυθμιστικού πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια ειδική πρόβλεψη από τα αρμόδια υπουργεία.

Η ΓΣΕΕ εξέδωσε οδηγίες προς τους εργαζομένους σε σχέση με τη μετάβασή τους στην εργασία και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι δεν δύνανται να φτάσουν εξαιτίας των ακραίων φαινομένων στο χώρο δουλειά τους, όπως επίσης και στις περιπτώσεις που η εργασία παρέχεται εξ αποστάσεως.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει τα παρακάτω:

Οι εργαζόμενοι που δεν θα καταφέρουν να προσέλθουν στην εργασία τους όχι λόγω δικής τους υπαιτιότητας, αλλά εξαιτίας σπουδαίου λόγου που οφείλεται σε αδυναμία μετακίνησής τους λόγω της ακραίας βροχόπτωσης και των συνεπειών της δικαιούνται κανονικά της αποδοχές τους για την ημέρα ή τις ημέρες αυτές της κακοκαιρίας, αρκεί να έχει προηγηθεί τουλάχιστον δεκαήμερη πραγματική εργασία στον εργοδότη τους (άρθρο 657 ΑΚ, άρθρο 10 ΠΔ 62/2025).

Τυχόν διακοπή των συγκοινωνιών και επικινδυνότητα όλων των δρόμων, και όχι μόνο των κεντρικών οδικών αρτηριών, εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης, αλλά και της χαμηλής ορατότητας σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν τυπική περίπτωση σπουδαίου λόγου, που δικαιολογεί, σύμφωνα με την καλή πίστη, τη μη παροχή της εργασίας.

Εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, το δικαίωμα στις αποδοχές της ημέρας κακοκαιρίας θεμελιώνεται όταν η επιχείρηση λειτούργησε κανονικά και ο εργαζόμενος δεν κατόρθωσε, παρά την καταβληθείσα από μέρους του προσπάθεια, να μεταβεί στην εργασία του (άρθρο 656 ΑΚ, άρθρο 9 ΠΔ 62/2025).

Επίσης το δικαίωμα αυτό διατηρείται και όταν η επιχείρηση δεν λειτούργησε κανονικά επειδή ο εργοδότης διέκοψε τη λειτουργία της χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα «μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης».

Συνεπώς, ο εργαζόμενος που δεν κατόρθωσε να μεταβεί στην επιχείρηση, της οποίας τη λειτουργία διέκοψε ο εργοδότης την ημέρα της κακοκαιρίας λόγω της εκτίμησής του πχ ότι δεν θα υπάρξει επαρκής πελατεία ή (και) προσέλευση των εργαζομένων, δικαιούται κανονικά τις αποδοχές της ημέρας αυτής.

Πέρα από νομικά είναι και λογικά αυτονόητο ότι στις οικοδομικές εργασίες, στις εργασίες σε υπαίθριους χώρους και σε επιχειρήσεις-εργοδότες (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών), των πληττόμενων περιοχών που απασχολούν εργαζόμενους διανομείς, τόσο στο χώρο της εστίασης όσο και σε άλλες δραστηριότητες μεταφορών/διανομής αντικειμένων με δίτροχα οχήματα, πρέπει να είναι υποχρεωτική η παύση των εργασιών αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών που αφορούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην επιχείρηση που λόγω της ασυνήθους σε ένταση βροχόπτωσης είναι κατ’ αντικειμενική κρίση αδύνατο να λειτουργήσει, τα μέρη απαλλάσσονται αμοιβαία από τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά την παροχή εργασίας κατά την ημέρα που παρέμεινε κλειστή (ΑΚ 380).

Σημειώνεται ότι την ημέρα κατά την οποία ο εργαζόμενος δεν κατορθώσει να μεταβεί στην εργασία του λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, δεν μπορεί να χρεωθεί μονομερώς από τον εργοδότη ως ημέρα κανονικής άδειας.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι σε περίπτωση τηλεργασίας λόγω συνθηκών, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει τον εξοπλισμό ή να καταβάλλει το επίδομα τηλεργασίας (άρθρο 67. Ν. 4808/2021).

Απαιτούνται ρητές ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ προς το Υπουργείο Εργασίας η εισαγωγή στην ισχύουσα νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων ρητών ρυθμίσεων για τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και κυρίως απαγορεύσεων για τη μη διακινδύνευση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Χρειάζεται άμεσα ένα σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και αυστηρές κυρώσεις, βάσει των οποίων να διεξάγονται οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας και να δημοσιοποιούνται ακολούθως τα στοιχεία τους.

Τα σωματεία, τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες δύναμης της ΓΣΕΕ είναι σε επαγρύπνηση για τις καταγγελίες των εργαζομένων.

Η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει να έχει στη διάθεση των συνδικάτων και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης και στα θέματα υγείας και ασφάλειας