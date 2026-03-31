Μέση Ανατολή: Τραμπ κατά συμμάχων "Οσοι θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στα Στενά του Ορμούζ, να το πάρετε"

Διαρκείς αντιφάσεις από Τραμπ , ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα έκβαση του πολέμου φαίνεται ο Νετανιάχου.

Στον δεύτερο μήνα της μπαίνει η σύγκρουση που ξεκίνησε με την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

15:27

Νταν Κέιν: Αποδυναμώνουμε και καταστρέφουμε τις δυνατότητες του Ιράν

Ο επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Νταν Κέιν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «συνεχίζουν να αποδυναμώνουν και να καταστρέφουν τις δυνατότητες του Ιράν».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τη συνεχή υποβάθμιση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

Οπως ανέφερε, οι αμερικανικές δυνάμεις «συνεχίζουν να πλήττουν βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής και έρευνας», στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο αμερικανικός στρατός «έχει εξουδετερώσει περισσότερα από 150 πλοία του ιρανικού ναυτικού».

15:22

Ιράν: Ο υπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί τον Τούρκο ομόλογό του για «ψευδείς επιχειρήσεις»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, προειδοποίησε για επαναλαμβανόμενες «ψευδείς επιχειρήσεις» που, όπως ανέφερε, στοχεύουν στην υπονόμευση των περιφερειακών σχέσεων, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

15:21

Χέγκσεθ: Αν το Ιράν είναι σοφό, θα κάνει συμφωνία

Ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ έχουν όλο και περισσότερες επιλογές, ενώ το Ιράν όλο και λιγότερες», τονίζοντας ότι «οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές στον πόλεμο» και ότι «δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το Ιράν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκε ο χαμηλότερος αριθμός εχθρικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν», ενώ υποστήριξε ότι «τα αμερικανικά πλήγματα προκαλούν εκτεταμένες λιποταξίες στο Ιράν».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «αν το Ιράν είναι σοφό, θα κάνει συμφωνία», σημειώνοντας ότι «ένα νέο ιρανικό καθεστώς θα πρέπει να είναι σοφότερο από το προηγούμενο».

Πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόθυμος να κάνει συμφωνία», προειδοποιώντας ότι «αν το Ιράν δεν κάνει συμφωνία, ο πόλεμος θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση».

Ο Χέγκσεθ δήλωσε επίσης ότι επισκέφθηκε το Σάββατο αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

15:02

Κατάρ: Οι χώρες του Κόλπου είναι «ενωμένες» στο αίτημα για αποκλιμάκωση

«Υπάρχει μια πολύ ομοιόμορφη θέση στον Κόλπο, που καλεί σε αποκλιμάκωση και σε λήξη του πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ-Ανσάρι, σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα.

Τα πλούσια σε πετρέλαιο κράτη της περιοχής έχουν δεχθεί επιθέσεις με εκατοντάδες ιρανικούς πυραύλους και drones από την έναρξη της ισραηλινο-αμερικανικής επιχείρησης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ οι εξαγωγές υδρογονανθράκων τους επηρεάζονται από το de facto «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ.

Τα Στενά έχουν «κλείσει λόγω στρατιωτικής επιχείρησης» και για το μέλλον τους «ολόκληρη η περιοχή και οι διεθνείς εταίροι πρέπει να αποφασίσουν συλλογικά», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Εχουμε λάβει συλλογική απόφαση, στον Κόλπο, να το αντιμετωπίσουμε ως συλλογική απειλή», τόνισε.

14:52

Τηλεφωνική επικοινωνία Κόστα - Πεζεσκιάν για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, και τον κάλεσε να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό και να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Κόστα πρόσθεσε ότι ζήτησε από τον Πεζεσκιάν να σταματήσουν οι, όπως χαρακτήρισε, «απαράδεκτες επιθέσεις» σε χώρες της περιοχής.

«Εκανα έκκληση για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, για προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, καθώς και για την πλήρη τήρηση του διεθνούς δικαίου από όλα τα μέρη. Η απώλεια αθώων ζωών, συμπεριλαμβανομένων στο σχολείο της Μινάμπ, είναι εξαιρετικά λυπηρή», ανέφερε σε ανάρτηση στο X.

14:20

Τραμπ κατά συμμάχων για τα Στενά του Ορμούζ - «Αν χρειάζεστε πετρέλαιο, πάρτε το μόνοι σας!»

Σε συμμάχους που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προμήθειες πετρελαίου - όπως η Βρετανία, που αρνήθηκε να εμπλακεί στον πόλεμο, όπως είπε χαρακτηριστικά - λόγω των Στενών του Ορμούζ, απευθύνθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Οπως ανέφερε σε νέα του ανάρτηση, οι σύμμαχοι μπορούν να αγοράζουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, κάλεσε τις χώρες να πάνε στα Στενά του Ορμούζ, να τα καταλάβουν και να πάρουν το πετρέλαιο μόνες τους.

«Οι χώρες θα πρέπει να πάνε στα Στενά, να πάρουν το πετρέλαιο μόνες τους και να μάθουν να πολεμούν μόνες τους», τόνισε, προσθέτοντας: «Οι ΗΠΑ δεν θα βρίσκονται εκεί πλέον για να σας βοηθήσουν, όπως δεν ήσαστε και εσείς εκεί για εμάς».

Επίσης επέκρινε τη Γαλλία για το ότι δεν επέτρεψε σε αεροσκάφη που μετέφεραν στρατιωτικό υλικό προς το Ισραήλ να πετάξουν πάνω από το γαλλικό έδαφος.

14:02

HRW: Καταδίκασε τη στρατολόγηση παιδιών στο Ιράν

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch – HRW) καταδίκασε με έντονους όρους τη στρατολόγηση παιδιών από το πανίσχυρο σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

«Η στρατολόγηση και χρησιμοποίηση των παιδιών συνιστά σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών και έγκλημα πολέμου όταν τα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών», ανέφερε η εδρεύουσα στις ΗΠΑ οργάνωση.

14:00

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν φτάσει στη Συρία από τον Λίβανο

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Σύροι, πέρασαν τα σύνορα του Λιβάνου με προορισμό τη Συρία μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε σήμερα η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

«Σχεδόν έναν μήνα μετά την εντατικοποίηση των εχθροπραξιών στον Λίβανο, η Συρία παρατηρεί μεγάλη αύξηση του αριθμού των ανθρώπων που περνούν τα σύνορά της με τον Λίβανο. Από τις 2 ως τις 27 Μαρτίου περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι εισήλθαν στη Συρία μέσω τριών επίσημων σημείων διέλευσης», δήλωσε η Ασίρ αλ Μανταϊέν, προσωρινή εκπρόσωπος της UNHCR στη Συρία, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Δαμασκό.

«Τους αριθμούς αυτούς ανακοίνωσαν οι αρχές και τους έχουν επιβεβαιώσει οι συνάδελφοί μας επί του πεδίου», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η «μεγάλη πλειονότητα» των ανθρώπων αυτών, «σχεδόν 180.000, είναι Σύροι, κυρίως Σύροι πρόσφυγες που είχαν εγκαταλείψει τη Συρία για να αναζητήσουν καταφύγιο στον Λίβανο και οι οποίοι σήμερα αναγκάζονται να τραπούν ξανά σε φυγή».