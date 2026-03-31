Πάτρα: Μπήκε σε κλινική για να κλέψει- Τον ακινητοποίησε γιατρός

Αναστάτωση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (31/03/26) στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, έπειτα από απόπειρα κλοπής.

Ένας άνδρας Ρομά φέρεται να μπήκε στην Ορθοπεδική Κλινική και να επιχείρησε να κλέψει την τσάντα εφημερεύοντος ιατρού, όμως έγινε αντιληπτός από τον ίδιο τη στιγμή που προσπαθούσε να την αφαιρέσει.

Ο γιατρός αντέδρασε άμεσα και με ψυχραιμία, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσει τον δράστη μέχρι την άφιξη των αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν στην σύλληψή του.