Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Μπήκε σε κλινική για να κλέψει- Τον ακινητοποίησε γιατρός

Απόπειρα κλοπής στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

Αναστάτωση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (31/03/26) στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, έπειτα από απόπειρα κλοπής.

Ένας άνδρας Ρομά φέρεται να μπήκε στην Ορθοπεδική Κλινική και να επιχείρησε να κλέψει την τσάντα εφημερεύοντος ιατρού, όμως έγινε αντιληπτός από τον ίδιο τη στιγμή που προσπαθούσε να την αφαιρέσει.

Ο γιατρός αντέδρασε άμεσα και με ψυχραιμία, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσει τον δράστη μέχρι την άφιξη των αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν στην σύλληψή του.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απόπειρα κλοπής Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Σύλληψη
Ειδήσεις
Κοινωνία
826098
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις