ΕΝΦΙΑ: Οι πλουσιότερες και οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας - Τα στοιχεία για τη Δυτική Ελλάδα

Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας σχεδόν 6,17 εκατομμυρίων Ελλήνων φορολογουμένων αυξήθηκε στα 782,5 δισ. ευρώ το 2025 από 777,8 δισ. ευρώ που ήταν το 2024, όπως προέκυψε από τα στοιχεία των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ που επεξεργάστηκε η ΑΑΔΕ.

Ουσιαστικά το διάστημα αυτό καταγράφηκε μια αύξηση της τάξεως των 4,7 δισ. ευρώ και αυτό οφείλεται κυρίως στις νέες κατασκευές, καθώς οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων δεν έχουν αλλάξει από τον Ιανουάριο του 2022, εν αντιθέσει με τις πραγματικές (αγοραίες) τιμές οι οποίες έκαναν άλμα σχεδόν 45% από τότε μέχρι το τέλος του περασμένου έτους. Αξίζει να σημειωθεί πως άνω του 1 τρισ. ευρώ είναι η πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων ιδιοκτητών.

Ο συνολικός λογαριασμός του φετινού ΕΝΦΙΑ

Επίσης επισημαίνεται πως ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το 2026 διαμορφώνεται στα 2,3 δισ. ευρώ. Το ποσό είναι σχεδόν ίδιο με το 2025 και μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ έως το τέλος του τρέχοντος μηνός σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη θα πρέπει να πληρωθεί στο τέλος Μαρτίου και η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

Πλουσιότερη θεωρείται η Περιφέρεια Αττικής, καθώς η αξία των ακινήτων της υπερβαίνει τα 412 δισ. ευρώ και συνεισφέρει περίπου τον μισό ΕΝΦΙΑ στα κρατικά ταμεία.

Ακολουθεί η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ,όπου η αξία ακίνητης περιουσίας ανέρχεται στα 102 δισ. ευρώ, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία με αξία 10,35 δισ. ευρώ.

Μάλιστα 6.171.359 φυσικά και νομικά πρόσωπα καλούνται να καταβάλουν για το 2026 συνολικά 2,297 δισ. ευρώ για ΕΝΦΙΑ. Από το ποσό αυτά, το 1,711 δισ. ευρώ θα πρέπει να πληρώσουν 6.096.869 φυσικά πρόσωπα και 585,68 εκατ. ευρώ καλούνται να καταβάλουν 74.490 εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα.

Η μέση αντικειμενική αξία ανά φορολογούμενο διαμορφώνεται στα 87.767 ευρώ και ο μέσος ΕΝΦΙΑ είναι στα 254 ευρώ, ενώ από την υποχρέωση καταβολής του φόρου απαλλάχθηκαν 983.827 ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ακόμη σημειώνεται πως 1.978.439 είναι ο συνολικός αριθμός των φυσικών προσώπων που απαλλάχθηκε ολικώς ή μερικώς από τον ΕΝΦΙΑ, είτε λόγω χαμηλών καταλογισθέντων ποσών που διαγράφηκαν, είτε λόγω πολυτεκνίας ή αναπηρίας, είτε λόγω διαμονής σε μικρούς οικισμούς, είτε λόγω ασφάλισης κατοικιών .

Αν προστεθεί στον αριθμό αυτόν και οι πολίτες που απαλλάσσονται μερικώς λόγω χαμηλών εισοδημάτων, τότε ο αριθμός του συνόλου των ολικώς ή μερικώς απαλλασσόμενων φορολογουμένων εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 2.500.000.

Τα στοιχεία

Ειδικότερα:

Συνολικά 971.068 φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα) απαλλάχθηκαν πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ λόγω βεβαίωσης πενιχρών ποσών κάτω του 1 ευρώ τα οποία διαγράφηκαν ή λόγω πολυτεκνίας ή αναπηρίας.

529.224 ήταν οι ιδιοκτήτες (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάχθηκαν φέτος για πρώτη φορά από το 50% του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους, επειδή διαμένουν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς της χώρας (με πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους ή με πληθυσμό μέχρι 1.700 κατοίκους ειδικά στους νομούς της Ηπείρου και της Βορείου Ελλάδος, που εφάπτονται των συνόρων της χώρας).

Οι εν λόγω φορολογούμενοι κατέχουν 583.724 δικαιώματα. Και 47,52 εκατ. ευρώ ήταν το συνολικό ποσό του φόρου που γλίτωσαν.

Συνολικά 428.147 φορολογούμενοι – φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν φέτος μειωμένο ΕΝΦΙΑ έως και 20% λόγω του ότι ασφάλισαν τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα). Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος 68.713 σε σχέση με πέρυσι.

Το συνολικό ποσό της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ λόγω ασφάλισης κατοικιών αυξήθηκε φέτος κατά ένα μικρό σχετικά ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το ποσό της έκπτωσης ανήλθε φέτος σε 26 εκατ. ευρώ και αφορούσε 427.147 φορολογούμενους με 609.219 δικαιώματα, οι οποίοι κάλυπταν το κριτήριο της τριπλής ασφάλισης για φωτιά, σεισμό και πλημμύρες. To 2025, το συνολικό ποσό της έκπτωσης είχε ανέλθει σε 21 εκατ. ευρώ και αφορούσε 359.434 φορολογούμενους με 502.597 δικαιώματα.

Υπάρχουν και οι φορολογούμενοι που απαλλάχθηκαν μερικώς (κατά 50%) από τον ΕΝΦΙΑ επειδή εμφανίζουν χαμηλά εισοδήματα και η ακίνητη περιουσία είναι μικρής αξίας. Ο αριθμός τους εκτιμάται πως ξεπερνά τις 800.000.

Ακόμα 12.759 νομικά πρόσωπα απαλλάχθηκαν πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ του 2026, λόγω χαμηλών καταλογισθέντων ποσών ή άλλων ειδικών απαλλαγών που ίσχυσαν.

Η «ακτινογραφία»

Σύμφωνα με τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026, η εικόνα της αξίας της ακίνητης περιουσίας στις 13 Περιφέρειες της χώρας ήταν η εξής: