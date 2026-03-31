Κορωπί: Καταγγελία δύο νεαρών ότι δέχθηκαν επίθεση από 20 άτομα- Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Δύο νεαροί, γεννημένοι το 2007 και το 2008, κατήγγειλαν στην Ασφάλεια Κορωπίου ότι το μεσημέρι της 30ης Μαρτίου δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου 20 ατόμων.

Από την επίθεση οι δύο νεαροί τραυματίστηκαν στο σώμα και στο κεφάλι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο σημείο του περιστατικού εντοπίστηκε ένα κουζινομάχαιρο μήκους 16 εκατοστών, το οποίο κατασχέθηκε από τις αρχές.

Η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.