Θεσσαλονίκη: Άφησαν 4χρονο παιδί μόνο του στον δρόμο- Συνελήφθησαν οι γονείς του

Μόνο του στο δρόμο βρέθηκε ένα παιδάκι, ηλικίας 4 ετών, στην οδό Γαμβέτα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Το ανήλικο εντόπισε, χθες το απόγευμα, περαστικός που ειδοποίησε τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που διαπίστωσαν ότι το 4χρονο είχε αφεθεί χωρίς επίβλεψη, εκτεθειμένο σε κίνδυνο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι γονείς του για έκθεση, κατά συναυτουργία. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τουρκικής καταγωγής ζευγάρι -27 ετών ο πατέρας και 24 ετών η μητέρα.